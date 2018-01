Sotsji evenaren hoeft niet, maar er is wel 'een ondergrens' - chef de mission mikt op 12 schaatsmedailles

'Niet ideaal voor de beentjes'

Een van hen was sprinter Jan Smeekens. Hij noemde het bijwonen van de teampresentatie drie dagen na het eindigen van het olympisch kwalificatietoernooi 'niet ideaal voor de beentjes', maar had naar eigen zeggen ook niet graag met diezelfde benen languit op de bank gelegen tijdens de presentatie.



Smeekens: 'Ik ga nu voor de derde keer naar de Spelen en nee, dat went niet. Het blijft een bijzonder gevoel en het is mooi te zien dat het met de teamoverdracht nu gaat leven in Nederland.' Smeekens greep vier jaar geleden in Sotsji zilver op de 500 meter, op twaalf duizendsten van een seconde van de gouden tijd van Michel Mulder.



Die Winterspelen (24 medailles) waren de succesvolste ooit voor Nederland. Smeekens begrijpt dat er in de aanloop naar Pyeongchang geen ontkomen is aan de schaduw van Sotsji. 'Natuurlijk streef je er als land naar hetzelfde aantal medailles winnen. Maar ik ga erheen om daar mijn beste race ooit te rijden en hopelijk is dat genoeg voor goud.'