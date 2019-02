Soms moet je zwijgen, weet Verstappen

Of de vraag nou in het Engels, Nederlands of in het Duits werd gesteld, het antwoord van Max Verstappen bleef afgelopen week hetzelfde: ‘We zien het wel in Melbourne’. Als de Nederlandse Formule 1-coureur dit jaar over een kampioensauto bezit, heeft hij dat tijdens de eerste testweek goed weten te verhullen.

De afgelopen dagen bracht hij op het circuit van Catalonië meer dan twaalf uur door achter het stuur van zijn RB15. Hij legde in totaal 237 ronden af, goed voor ruim 1.100 kilometer. Ongetwijfeld heeft hij een idee van de potentie van zijn auto. Twee jaar geleden wist hij na een testdag dat hij begon aan een verloren seizoen, omdat data uit de windtunnel niet correspondeerden met wat de bolide toonde op het circuit.

Het euvel werd pas maanden later erkend door zijn team Red Bull. Testen is in de Formule 1 in de eerste plaats een goednieuwsshow. Al is het maar om sponsoren, die net miljoenen hebben neergelegd voor tien vierkante centimeter op een auto tevreden te stellen. En als het wel goed zit, zal dat ook niet meteen worden gezegd om de concurrentie niet wijzer te maken.

Dus begonnen de journalisten die Verstappen de afgelopen dagen omzwermden achter zijn garage tijdens de korte mediasessies aan een kansloze missie. Met een stalen gezicht en zakelijke antwoorden pareerde de coureur elke vraag die ook maar een beetje een seizoensvoorspelling poogde uit te lokken.

‘We proberen nu vooral veel dingen uit. Soms werkt iets, soms niet’, zei hij woensdagavond cryptisch na zijn laatste test van de week, met de race-overall nog afgestroopt om zijn lijf. ‘Het is een hele nieuwe auto en er zijn nieuwe aerodynamicaregels, dus iedereen is nu aan het kijken welke richting het beste is.’

Daar wordt bij Red Bull nog driftig over nagedacht. Verstappen bleef donderdag tijdens de laatste testdag van de week niet zoals gebruikelijk op het circuit, maar vloog naar de Red Bull-fabriek in het Engelse Milton Keynes. Daar nam hij plaats in de simulator om zijn ervaringen op het circuit direct mee te nemen naar de digitale omgeving, waar de testtijd ongelimiteerd is.

Het enige dat de afgelopen dagen niet met een rookgordijn te bedekken was, was de betrouwbaarheid van zijn nieuwe Honda-motor. Een haperende krachtbron is zelfs met het meest ronkende persbericht namelijk niet goed te praten.

Maar de Honda-motor bromde de hele week stoïcijns door. Tot opluchting van vader Jos, die de testronden van zijn zoon aandachtig volgde vanuit de garage. Het leidde tot een ontspannen sfeer bij het team. Zonder spoor van zorg op hun gezichten haalden monteurs en technici voortdurend koppen koffie in het teamgebouw, om onder de Spaanse lentezon terug te slenteren naar de garage waar ze dag en nacht doorwerkten.

Een raket

Teambaas Christian Horner was woensdag in een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport zelfs lyrisch over de Japanse aandrijving. Hij omschreef de Honda als ‘een raket’. Volgens hem ligt Red Bull nu al voor op Mercedes, de wereldkampioen van de afgelopen vijf jaar.

Verstappen wilde niet meegaan in die euforie. Hij koos zijn woorden de gehele week zorgvuldig als hij sprak over zijn krachtbron. ‘Alles werkt prima, dus daar ben ik blij mee. De samenwerking met Honda is goed. Iedereen is kalm en weet wat hij moet doen. Maar het zijn pas de eerste kilometers, meer kan ik er niet over zeggen.’

De terughoudendheid van Verstappen is begrijpelijk. Grote vraag blijft wat de twee andere topteams in de winter hebben gedaan. De Ferrari oogt net als vorig jaar snel en betrouwbaar. Mercedes speelde in Barcelona vooral verstoppertje. Drie van de vier dagen bungelde het team onderaan op de tijdenranglijst. Iets dat het Duitse topteam tijdens de testdagen wel vaker doet.

Mogelijk wordt volgende week meer duidelijk over de pikorde bij de eerste race op 17 maart in Australië. In de eerste testweek draait het vooral om het verzamelen van data, dus het maken van kilometers. In de tweede week worden de tijden belangrijker.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton waarschuwde de concurrentie woensdag alvast: hij voelt zich fitter en sterker dan ooit. De bovenarmen zijn aanzienlijk breder en het gezicht is hoekiger dan een paar maanden geleden. De Brit heeft in de winter flink aan spierkracht gewonnen. Het is een gevolg van het lossere gewichtsregime voor coureurs in de Formule1; dat is dit jaar losgekoppeld van het totaalgewicht van de auto, waardoor coureurs minder streng op hun gewicht hoeven te letten.

Red Bull-teambaas Horner heeft alle vertrouwen in Verstappen: ‘Max wordt steeds ervarener, zagen we in zijn geweldige tweede helft van vorig jaar. Als hij dat momentum meeneemt naar dit seizoen is hij een fenomenale kracht waarmee iedereen rekening moet houden.’