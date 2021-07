Soms een zesje, dan weer origami-hockey van Nederlands elftal

Marloes Keetels neemt een strafcorner tegen India. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het hockeyveld het Oi-stadion van Tokio is blauw. Nederlands tegenstander India speelde zaterdag ook in blauw, tot enkele vrouwen aan toe die in de avondwarmte ook nog een blauw maillot droegen. Dertig minuten lang was de in oranje gehulde ploeg van bondscoach Alyson Annan daarmee als het ware de greep op het Indiase team kwijt.

Na de 1-1 bij rust, een blauw oog na een fout van doelvrouw Josine Koning, werd het toch nog 5-1 voor de Nederlandse hockeyploeg die van hun kritisch rapporteerde coach Annan ‘een heel kritisch zesje’ kregen. ‘Dit was geen gouden wedstrijd’, aldus de coach die als speler van Australië tweemaal (1996 en 2000) dat vurig verlangde goud om de hals kreeg.

Annan, getooid met de eeuwige baseballcap, gaf naast de magere voldoende een dikker cijfer voor de vertoning in de tweede helft, toen de nationale ploeg het door haar verlangde lef en dito uitstraling vertoonde. De coach behoort kritisch te zijn. in 2015 aangesteld kreeg ze in 2016 te maken met de nederlaag (na shoot-outs) in de olympische finale tegen Groot-Brittannië.

Wat zij met haar team ook won sindsdien, van wereldtitel (2018) tot drie Europese kampioenschappen (2017, ‘19 en ‘21), er ontbreekt een kraal in de ketting. Dat mag gerust een gapend gat in het collier worden genoemd. In een relatief kleine sport als veldhockey is er maar één medaille die telt: dat is die met de vijf ringen erop geboetseerd.

Favorietenrol

Dus, ja, Annan en haar vrouwen horen met de favorietenrol om te kunnen gaan. Kunnen ze ook, want het is altijd zo, zegt Lidewij Welten die zaterdag, de eerste grote wedstrijd na een lelijke hamstringblessure, nog niet de sterspeelster was die tegenstander bij bosjes laat omvallen. ‘Dat favoriet zijn maakt geen extra druk. We zijn het gewend.’

Annan: ‘Het is alleen maar logisch dat wij die rol van favoriet krijgen. Die nemen we ook graag op ons. Dat moeten we waarmaken met het beste spel dat we kunnen op het veld te leggen. Doen we dat niet, dan krijgen we het moeilijk.’

Het medicijn tegen overspannen gedachten over de ‘jullie mogen niet verliezen’ aanname is het hebben van plezier. ‘Have fun, zeg ik tegen de speelsters. Heb plezier. Niet van grappen maken of lol trappen. Maar plezier hebben in je sport en je spel. Plezier beleven aan dat je op de Olympische Spelen staat. Als je daar geen plezier uithaalt, dan is het niks.’

Zonder revanchegevoelens

Na de wedstrijd voor een leeg stadion, gecamoufleerd door opgenomen en afgespeelde tribunegeluiden, was er de beschouwing of Nederland de echte favoriet is. Sjoerd Marijne, in 2015 als juist begonnen Nederlandse vrouwencoach vervangen door Annan, kon er zonder revanchegevoelens uit het verleden over oordelen. Zijn India had deze avond verloren, door een sterk derde kwart van Nederland met topgoals van Margot van Geffen (2-1), Felice Albers (haar tweede) en Frédérique Matla (4-1), maar Marijne stak zonder mankeren de loftrompet over Nederland. ‘Want ik heb geen revanchegevoelens. Ik wil niet in het verleden blijven hangen.’

‘Wij’, zei de coach van India, ‘hebben Nederland als benchmark genomen voor mijn ploeg. Maar het team heeft er zes jaar niet tegen kunnen spelen. Nu voor het eerst. Ik was bij de laatste wedstrijd nog coach van Nederland. Wij leren niet van wedstrijden tegen Ierland of Zuid-Afrika. Van deze wel. Als je de line-up neemt, dan is Xan de Waard, de kleinste van het Nederlands elftal, nog gelijk aan de grootste van ons. Dat is een motorisch verschil.’

Dan de brede beoordeling van de olympische favoriet. ‘De ploeg van Alyson is een collectief. Ze hebben op alle plaatsen zoveel kwaliteit. Rust aan de bal, tactisch vermogen.’

Conditioneel kon India het bijbenen vond de coach. Ondanks de ineenstorting in de tweede 30 minuten. India is hittebestendig, maar het bewegen, starten, stoppen, wenden is nu eenmaal minder dan dat van Nederland dat volgens hem ‘meervoudig’ is opgeleid.

Qua stickhandling deed India niet zoveel onder voor Nederland. De winnende ploeg, die bij de 5-1 de strafcorner van routinier Caia van Maasakker zag functioneren, was, met name in de eerste helft, weinig nauwkeurig. Op de toiletten in het Japanse stadion lag als presentje origami, vouwwerk van de grootste nauwkeurigheid. In de tweede helft werd het tijd voor Nederlands origami-hockey, met de schitterende loepzuivere 4-1 van Matla als hoogtepunt.