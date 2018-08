Sombere Maarten van der Weijden hervat Elfsteden-zwemtocht na een pauze van twee uur

Maarten van der Weijden tussen IJlst en Sloten op het Slotermeer. Foto Klaas Jan van der Weij

Tijdens het eerste deel van zijn tocht was van ongemak of vermoeidheid nog geen sprake. Van der Weijden lag zaterdagmiddag ruim voor op schema. Hij kwam, ondanks stevige wind tegen, bijna 45 minuten eerder dan verwacht in Sloten aan. Toegejuicht door duizenden mensen nam hij er, watertrappelend, een cheque van 169.339 euro in ontvangst, de opbrengst in dat stadje alleen.

Hij maakte een lusje door het centrum, kuste bij vertrek zijn dochtertje dat in de volgboot was gestapt en ging weer verder. De benen strak tegen elkaar, het bovenlichaam roterend in het groene Friese water en met stevige armslagen verliet hij Sloten door het Sleattemer Gat.

Eerder ploeterde hij over het Slotermeer. De wind was hard, op de rand van 5 Beaufort. Het kleine groepje boten dat de olympisch open-waterzwemkampioen van 2008 volgt, kreeg hulp van een passerende botter. De platbodem voer schuin voor de zwemmer en hield zo de ergste golven bij hem weg. Hij had toen pas 40 kilometer gehad en nog 160 kilometer voor de boeg.

Maarten van der Weijden bij Osingahuizen. Foto Klaas Jan van der Weij

Het is een uitzonderlijke onderneming van de man die in zijn jeugd kanker kreeg en het geluk had weer beter te worden. Van der Weijden doet het ook niet voor niets. Hij zamelt met zijn Elfstedentocht geld in voor KWF Kankerbestrijding.

Tweeënhalf jaar geleden kwam het idee in hem op. Hij wilde iets groots doen. Niet nog maar weer eens 10 kilometer in het open water zwemmen, geen herhaling van de afstand waarop hij olympisch kampioen werd. Het moest iets extreems zijn. En wat is er aansprekender en extremer dan de Elfstedentocht, dacht hij.

200 kilometer door Friesland zwemmen, dat klinkt al niet eenvoudig en de praktijk is nog ingewikkelder. De fysieke uitdaging is enorm. Van der Weijden zwom nog nooit zo ver. In de aanloop kwam hij in een training tot 120 kilometer. Toen bleek vooral het tekort aan nachtrust een sterke tegenstander. Na ruim 100 kilometer zwemmen begon hij door slaapgebrek te hallucineren. ‘Ik zag toneelstukjes om me heen en roze waterfietsen.’ Wat hem na de grens van 120 kilometer- die hij zondagmiddag hoopt de doorbreken - wacht, is onbekend terrein. Een speciale lichtbril moet hem door de donkere uren van de nacht heen slepen. Met blauw licht hoopt hij zijn hersenen een beetje te foppen en de vermoeidheid uit te stellen.

Het konvooi van Maarten van der Weijden trekt Sloten binnen. Foto Klaas Jan van der Weij

De uitputtingsslag is niet zonder gevaar. Hij heeft daarom een temperatuur-pil ingeslikt. Zijn arts en trainer op de volgboot kunnen zo zijn lichaamstemperatuur meten. Als het onder de 35 graden zakt, zal hij hoe dan ook uit het water worden gehaald om op te warmen. Afhankelijk van de situatie wordt dan besloten of hij weer op weg mag.

En dan is er nog de waterkwaliteit. Vrijdagmiddag werden de vergunningen ingetrokken voor de ‘city swims’. Aanvankelijk was het plan dat recreanten hem bij elk van de elf Friese steden een stukje zouden begeleiden, maar er werd te veel ‘fecale verontreiniging’ aangetroffen door de GGD. Die poepbacteriën krijgt Van der Weijden wel gewoon binnen. De kans is aanzienlijk dat hij er maag-darmklachten door zal krijgen. Gelukkig kan hij met zijn wetsuit aan wel zijn behoefte doen. Als hij moet poepen, zal hij een flap aan de achterkant van zijn pak openritsen en zullen de begeleiders decent de andere kant op kijken.