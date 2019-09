Sombere GP van België duurt voor Verstappen nog geen halve ronde

Verstappen knalt met zijn auto tegen de bandenstapel. Beeld BSR Agency

De schade die hij daarbij opliep bleek fors, want in de volgende bocht brak zijn wielophanging af en vloog hij met zijn onbestuurbare Red Bull de bandenstapel in.

Door zijn uitvalbeurt kende Verstappen voor het eerst sinds de GP van Monaco van vorig jaar weer eens een teleurstellend weekeinde. Sindsdien reed hij nagenoeg foutloos en viel hij geen enkele keer meer uit. Tot zondag. Verder kampte hij zaterdag in België tijdens de kwalificatie met motorperikelen, waardoor hij niet verder kwam dan een vijfde startplek.

‘Tsja, dat is racen’, zei Verstappen twintig minuten na zijn uitvalbeurt schouderophalend tegen de Nederlandse pers. ‘Ik had een slechte start, ik weet niet waarom. Daarna probeerde ik de binnenkant aan te houden en Kimi dacht dat hij me al helemaal voorbij was. Toen kon ik geen kant meer op.’

Verstappen oogde niet heel terneergeslagen na zijn teleurstellende race, die uiteindelijk werd gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask boekte daarmee de eerste zege in zijn Formule 1-loopbaan en bezorgde zo tevens zijn Italiaanse werkgever de eerste overwinning van het seizoen.

Anthoine Hubert

Mogelijk had de gelaten reactie van Verstappen ook te maken met het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert, nog geen 24 uur eerder. De 22-jarige Fransman crashte hard tijdens een race in de snelle Eau Rouge-bochtencombinatie en werd daarna door een andere coureur geramd. Ruim twee uur na het incident maakte racefederatie FIA zijn overlijden bekend. Hubert was de eerste coureur sinds F1-coureur Jules Bianchi in 2014 die verongelukte tijdens een Formule 1-weekeinde.

Na Huberts overlijden werd de tweede Formule 2-race op zondag afgelast. De Formule 1-race ging wel door, maar werd door Huberts dood overschaduwd. Zo werd er vooraf een minuut stilte ingelast, waarbij ook de broer en moeder van Hubert aanwezig waren.