Solskjaer ontslagen bij Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer is ontslagen als manager van Manchester United. Dat melden verschillende Engelse media.

Ole Gunnar Solskjaer na het laatste fluitsignaal zaterdagmiddag bij Watford. Beeld AFP

Na de beschamende 4-1 nederlaag zaterdagmiddag bij Watford zou het engelengeduld eindelijk op zijn geraakt bij het bestuur van de Mancunians. De Noor staat sinds 2018 aan het roer op Old Trafford, een tijd waarin de club geen beker of titel heeft gewonnen. Dit seizoen gaat het heel snel bergafwaarts. Ironisch genoeg heeft Donny van de Beek, die amper aan spelen toe is gekomen onder Solskjaer, het laatste doelpunt gescoord van het Solskjaer-tijdperk.

Op Vicarage Road speelde Manchester United wederom een bedroevende wedstrijd. Het team van Claudio Ranieri had weinig moeite met de tamme Red Devils en ging met een 2-0 achterstand de rust in. Eindelijk nam Solskjaer het besluit om Donny van de Beek in te brengen, de oud-Ajacied die dit keer was gepasseerd ten gunste van de 33-jarige Nemanja Matic. Het sorteerde meteen effect. Na vijf minuten kopte Van de Beek de aansluitingstreffer binnen, op aangeven van Cristiano Ronaldo. De Nederlander speelde een goede tweede helft.

Hij gaf zijn team nieuwe energie, maar twintig minuten voor het einde liep centrale verdediger Harry Maguire binnen een kort tijdsbestek tegen twee gele kaarten aan. In de slotfase liepen The Hornets uit naar 4-1. Het was opnieuw een dreun voor Manchester United dat afgelopen weken thuis heeft verloren van Aston Villa (0-1), West Ham United (0-1), Liverpool (0-5), Manchester City (0-2) en uit bij Leicester City (4-2). Oud-spelers als Roy Keane, Rio Ferdinand en Gary Neville hebben allemaal aangegeven dat Solskjaer moet vertrekken.

Op sociale media hebben enkele spelers verhulde kritiek geuit op de 48-jarige manager. Vooral de manier waarop hij Van de Beek en Jesse Lingard behandelt valt slecht binnen de groep. Ook werden er vraagtekens gezet bij het tactische inzicht van Solskjaer. Het was al weken duidelijk dat de spelers hun geloof waren verloren in de baas. Alleen het bestuur en eigenaar Joel Glazer bleven vertrouwen houden in de oud-speler, die tijdens de Champions League-finale van 1999 onsterfelijk werd door de winnende treffer te scoren.

Geen manager in de Premier League heeft de afgelopen drie jaar zoveel geld aan transfers mogen uitgeven als Solskjaer. Voor dat geld slaagde hij erin de finale van de Europa League te halen, die op strafschoppen verloren ging tegen Villareal. Hoogtepunten van de Solskjaer-jaren zijn de sensationele 1-3 bij Paris Saint-Germain in zijn interim-periode en de 9-0 tegen Southampton. Na de terugkeer van Ronaldo, begin dit seizoen, werd United zelfs getipt als kanshebber voor de titel, maar de komst van de Portugees heeft niet het beoogde effect gehad.

‘It’s Ol over’

Na het verlies tegen Watford was Solskjaer met zijn handen omhoog richting de meegereisde fans gelopen, maar boegeroep viel hem ten deel. Tegenover de pers zei hij in zichzelf en zijn team te geloven, maar dat geloof werd niet langer gedeeld door zijn meerderen. Enkele uren later kwam het clubbestuur voor een noodoverleg bijeen. Na lang overleg werd tot ontslag besloten. ‘It’s Ol over’ zo bracht The Sun dit nieuws. De ontslagen trainer zou volgens de krant omgerekend negen miljoen euro meekrijgen als schadeloosstelling.

Hij wordt de vierde manager die sinds het Ferguson-tijdperk struikelt bij Engelands meest succesvolle club. David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho gingen hem voor. Het geeft aan dat de club, die teert op successen uit het verleden, een crisis doormaakt. Zinedine Zidane wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar ook de namen van Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino en Erik ten Hag vallen. Zijn opvolger moet het gat dichten dat is ontstaan met concurrenten Liverpool, Chelsea en Manchester City. United staat zevende in de competitie.