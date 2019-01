Solskjaer brengt resultaat en lach terug in Manchester: nog nooit begon een manager zo succesvol

FA Cup Manchester United - Reading 2 - 0

Een mooi, veelzeggend moment tijdens het FA Cup-duel tussen Manchester United en Reading vond zaterdag plaats langs de zijlijn. Zich van geen kwaad bewust nam Mancunian Alexis Sanchez, gewisseld na eindelijk weer een lekkere wedstrijd, per ongeluk plaats op de stoel van de manager. Ole Gunnar Solskjaer klopte de Chileen een paar keer op arm en schouder, hem wijzend naar de zetel voor hem. De Noor deed dat alles met een lach op zijn gezicht, want het lachen is weer teruggekeerd op Old Trafford dat na het vertrek van José Mourinho een sportieve perestrojka beleeft.

Lachend werd het moedige Reading, een laagvlieger in de tweede divisie, zaterdag met 2-0 verslagen door doelpunten van Juan Mata, uit een discutabele strafschop, en Romelu Lukaku. Het was de vijfde overwinning op een rij voor de 45-jarige interim-manager, na zeges op Cardiff City (5-1), Huddersfield (3-1), Bournemouth (4-1) en Newcastle United (2-0). Nog nooit is een manager van ’s werelds grootste club zo succesvol begonnen, zelfs Sir Alex Ferguson niet die zijn gouden tijdperk in 1986 begon met een 2-0-nederlaag bij Oxford United.

Met een tevreden gevoel reist Manchester United naar de Arabische woestijn voor een warm trainingskamp, om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Dat is komend weekeinde meteen de eerste echte krachtmeting voor Solskjaer. Sinds zijn aantreden, kort voor kerst, spelen de Red Devils als herboren, bevrijd van de ketenen die Mourinho aan de voeten van de spelers had gelegd.

Vooral Paul Pogba, Anthony Martial en Marcus Rashford – de grootste critici van de sikkeneurige Portugees – spelen weer met vreugde en bravoure. Stijl gaat voor resultaat, luidt het devies van Solskjaer.

Publiekslieveling

Na de dorre jaren onder David Moyes, Louis van Gaal en Mourinho is United teruggekeerd naar het Ferguson-tijdperk. Solskjear was 22 geleden door de Schot van Molde naar Manchester gehaald en de veel scorende buitenspeler zou uitgroeien tot een lieveling van de Old Trafford-getrouwen, zeker na zijn winnende goal tegen Bayern München in de Champions League-finale van 1999.

Hij is altijd geïnteresseerd geweest in het trainerschap. Toen hij in 2003 vanwege een langdurige knieblessure niet kon spelen, greep hij de kans om zoveel mogelijk te kijken naar en te leren van Ferguson. Later zou hij drie jaar de reserves van Manchester onder zijn hoede krijgen.

Dolgelukkig was Solskjaer, die afgelopen jaar met Molde op de tweede plaats in de Noorse competitie was geëindigd, toen hij de kans kreeg om zijn trainerstalent te tonen bij zijn oude liefde. Te bewijzen dat zijn mislukte trainerschap bij Cardiff City, waar hij het vier jaar geleden slechts negen maanden uithield, een uitzondering was. Zijn eerste daad was even symbolisch als nuttig: het terughalen van Mike Phelan. Deze trouwe – en geestige – assistent van Ferguson had na de komst van Moyes het veld moeten ruimen, een lot dat ook de Nederlandse assistent René Meulensteen ten deel viel. Het was achteraf gezien de eerste blunder van Moyes.

‘Mijn taak is om ervoor te zorgen dat ze met plezier hun beste voetbal laten zien,’ zei Solskjaer bij zijn eerste persconferentie, benadrukkend dat ‘je als kind ervan houdt om voetbal te spelen’. Voor het eerst sinds jaren zien de fans hun spelers weer ongedwongen de aanval zoeken, wat heeft geleid tot het maximale aantal punten en een doelsaldo van 16-3. Het bestuur van Manchester zou bezig zijn om Mauricio Pochettino los te weken van Tottenham Hotspur, dat een compensatie van 45 miljoen euro verlangt. De Noor met de babyface is vastbesloten om de club te tonen dat ze die miljoenen beter kunnen besparen.