Solo van 23 km van Ellen van Dijk beloond met Europese titel op de weg

Ellen van Dijk viert haar overwinning in Trento. Beeld AFP

Ze had haar zinnen gezet op haar vijfde Europese tijdrittitel. Die moest ze afgelopen donderdag aan de Zwitserse Marlen Reusser laten, maar Ellen van Dijk mag tot haar eigen verrassing een jaar lang de trui van de Europees kampioen op de weg dragen. Mede dankzij storend werk van haar landgenoten won de Nederlandse tijdritspecialist zaterdag de wegwedstrijd voor vrouwen van de EK wielrennen, dit jaar in en om het Italiaanse Trento.

Op de streep had Van Dijk een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Duitse Liane Lippert en Rasa Leleivyte uit Litouwen, die tweede en derde werden in de landenwedstrijd. Het tweetal maakte deel uit van een groep van acht renners achter Van Dijk, die op 23 kilometer van de finish aan een solo was begonnen. Even leek die te mislukken, want de achtervolgende groep was haar tot een paar seconden genaderd. Maar bij de acht zaten ook regerend Europees kampioen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. De twee Nederlanders wisten de jacht op Van Dijk te frustreren met tempoverlagingen en het neutraliseren van elke uitbraakpoging.

Vóór hen deed Van Dijk feitelijk de tijdrit van een paar dagen eerder nog eens over en bouwde aldus haar voorsprong uit. In die tijdrit werd ze tweede, net als een jaar eerder. De overige vier edities van dit nog jonge kampioenschap wist ze allemaal te winnen, van 2016 tot en met 2019.

Met een liedje van John Lennon, dat haar in de slotkilometers te binnen schoot, verwoordde de 34-jarige renster van Trek-Segafredo na haar gouden wegrace hoe het is om volledig op tijdrijden gefocust te zijn en dan te winnen in die andere discipline: ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans.’

Bij de mannen was er zowel in de tijdrit als de wegwedstrijd voor de Nederlanders een bescheiden bijrol. Tijdritspecialist Jos van Emden werd donderdag elfde op 1 minuut 17 van de Zwitserse winnaar Stefan Küng, die zich met zijn titel kandidaat stelt voor de WK tijdrijden volgende week in België.

In de door thuisland Italië hard gemaakte wegwedstrijd, waarvan slechts 31 van de 149 gestarte renners de eindstreep haalden, kwam Bauke Mollema zondag tot een 17de plaats. Koen Bouwman werd 19de. De Italiaanse ploeg zag zijn inspanningen beloond met de winst van Sonny Colbrelli, die een sprint à deux won van Remco Evenepoel. De Belg beloofde bij de WK over twee weken volledig in dienst te rijden van zijn kopman, Wout van Aert, die zondag met zijn vierde etappewinst de Tour of Britain won.