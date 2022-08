Sokolov laat als coach onervaren talenten van Oezbekistan uitblinken op Olympiade

De op een na succesvolste Nederlander op de Olympiade in Chennai was de 16-jarige Eline Roebers, die naast vijftig ratingpunten een zilveren medaille won voor haar score van 7,5 uit 10 aan het eerste bord in het vrouwentoernooi. Toch was er een Nederlander die met nog meer voldoening op zijn prestatie kan terugkijken. Ivan Sokolov leidde als coach het zeer getalenteerde, maar onervaren team van Oezbekistan naar de olympiadezege.

We kennen Sokolov (54) als een topgrootmeester die grote toernooien heeft gewonnen, tweemaal nationaal kampioen werd en viermaal Nederland vertegenwoordigde op olympiades. Minder bekend is dat hij sinds 2013 ook furore maakt als coach van jonge, talentvolle spelers. In een prachtig interview met Peter Doggers op de site chess.com vertelt Sokolov over zijn nieuwe carrière die na successen in de Verenigde Arabische Emiraten en Iran een voorlopig hoogtepunt bereikte met de gouden medaille van Oezbekistan.

Voor de hand ligt de vraag of Sokolov ook in staat is een Nederlandse ploeg naar een mooi olympiadesucces te leiden. Ik vermoed dat dit zeker mogelijk is, maar alleen als de teamleden net als die van Oezbekistan gedisciplineerd, getalenteerd, toegewijd en niet extreem eigenwijs zijn. Nederlandse topschakers beschikken doorgaans over de meeste van die essentiële eigenschappen, maar niet over alle.

In Chennai voldeed Nederland met een tiende plaats ongeveer aan de verwachtingen. Lang draaide het team mee in de (sub)top totdat, zoals vaker in het verleden, een nederlaag in de slotronde een veel mooiere klassering bedierf. Met uitzondering van Erwin L’Ami, die na twee nederlagen niet meer werd opgesteld, behaalden alle teamleden positieve scores. Nationaal kampioen Max Warmerdam debuteerde verdienstelijk met zeven punten uit tien partijen.

Kantor – Warmerdam

Hongarije – Nederland

1.d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 Lb4 6. e3 h6 7. Lxf6 Dxf6 8. Da4+ Pc6 9. Pge2 0-0 10. Pf4 Td8 11. Tc1 g5 12. Pd3

Een voorzichtige reactie op zwarts agressieve laatste zet In aanmerking komt ook 12. Ph5 Dg6 13. Le2, eventueel gevolgd door h2-h4.

12 ... Lf8 13. Le2 Pe7 14. 0-0 c6 15. Pe5 Pf5 16. Lh5 Le6 17. Pd3 (?)

Door zijn 15de zet terug te nemen toont wit dat hij zich in deze stand niet op zijn gemak voelt. Er is geen reden toe. Na 17. Tce1 of zelfs 17. f4 (17 ...Pxe3 18. f5) staat wit beter.

17 ... Ld6 18. Dd1 Kh8 19. b4 Tg8 20. h3?

Deze vrijwillige verzwakking van de koningsstelling lokt de volgende storm uit. Als wit een pionzet wil doen, komt 20. g3 meer in aanmerking.

20 ... g4! 21. Lxg4

Of 21. hxg4 Pg7! 22. Pe1 Pxh5 23. gxh5 Dh4 24. f4 Tg4 met winnende aanval.

21 ... h5! 22. Lxh5 Dh4 23. Df3

Weinig keus. Na 23. Lg4 wint 23 ... Pxe3 24. fxe3 Lxg4.

23 ... Pxd4 24. exd4 Lxh3 25. Pe5 Lxe5 26. dxe5

26 ... Txg2+ 27. Kh1 Tg1+!

Een mooi slot.

28. Kxg1 Tg8+

Wit geeft op.