Soevereine, foutloze Verstappen pakt ‘pole’ op Zandvoort: ‘Auto was echt perfect’

Max Verstappen pakt poleposition tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. Beeld ANP

Voor tienduizenden dolenthousiaste landgenoten stuurde hij zaterdag zijn bolide in de kwalificatie soeverein over het circuit van Zandvoort. Zijn tijd, 1:08.885, bleek nipt voldoende voor ‘pole’. Titelrivaal Lewis Hamilton kwam in zijn allerlaatste rondje nog tot op minder dan een tiende van een seconde van Verstappens tijd.

‘Het is geweldig om hier pole te pakken’, zei Verstappen toen hij net uit zijn auto was gestapt, terwijl zijn woorden nauwelijks te horen waren door het gejuich. Diezelfde fans begonnen te joelen toen Hamilton het woord kreeg. Dat verstomde toen Hamilton het joelen negeerde en de ‘geweldige’ fans juist complimenteerde. Verder vond de zevenvoudig kampioen het vooral verdiend dat Verstappen hem had verslagen: ‘Hij deed het geweldig’.

Enige smet op Verstappens zaterdag was het optreden van zijn teamgenoot Pérez. De Mexicaan sneuvelde al in het eerste kwalificatiegedeelte en start vanaf de zestiende plek. Verstappen mist daardoor rugdekking in de race, die hij start voor de twee Mercedessen.

Het nam niet weg dat hij dankzij zijn eerste startplek in Zandvoort een uitgelezen kans heeft de leiding in de WK-stand te heroveren. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is slechts drie WK-punten en inhalen wordt gedurende de race lastig, wat een goede startplek essentieel maakt.

Verstappen in actie voor het toeziend oog van tienduizenden landgenoten. Beeld REUTERS

Scheidsrechters

De dag begon nog wel spannend voor Verstappen. In de ochtend moest hij zich melden bij de scheidsrechters, omdat hij bij een training op vrijdag een auto had ingehaald op het moment dat de sessie was stilgelegd. Dat is verboden, waardoor Verstappen voor straf teruggezet dreigde te worden in de startopstelling. Het zou zijn race zo goed als zeker hebben verpest, omdat inhalen nagenoeg onmogelijk is op Zandvoort. Na het nog eens bestuderen van de beelden werd Verstappen vrijgepleit.

De Nederlander reed 260 kilometer per uur toen de training werd stilgelegd vanwege een crash. De auto die hij inhaalde reed 110, hij kon niet veel anders dan er voorbij rijden. Met een gerust gevoel kon hij dus starten aan de laatste, derde training. Die verliep voorspoedig. In de eerste twee training was het Verstappen door de vele onderbrekingen niet gelukt een snel rondje te rijden. Zaterdag lukte dat wel. Hij was meteen een halve seconde sneller dan de rest.

Het bleek de voorbode voor Verstappens soevereine kwalificatie, die hij op vrijdag al ‘heel belangrijk’ noemde. Bij elk rondje van de Nederlander veerden de tienduizenden in het oranje uitgedoste Verstappen-fans op. Het gejuich kreeg Verstappen in zijn auto niet mee door de helm op zijn hoofd. Het was wel te horen op zijn boordradio, als zijn technicus tegen hem sprak.

Verstappen tijdens de kwalificatie. Beeld ANP

Vol zelfvertrouwen

Zo’n 200.000 mensen trekken in drie dagen vooral voor hem naar de badplaats. Al die ogen op hem werkten voor Verstappen allesbehalve verlammend. Hij stuurde zijn Red Bull foutloos en vol zelfvertrouwen over het circuit. In het eerste kwalificatiegedeelte liet hij het bij één snel rondje. In het tweede gedeelte ook. Zijn tijden waren ruim voldoende om de schifting naar het beslissende derde deel te overleven. Extra ronden rijden om wat meer in het ritme te komen, vond hij niet nodig. In het laatste kwalificatiedeel was zijn laatste ronde de snelste.

Het bewees dat zijn benadering van het weekeinde werkte. Al bij de start van het eerste GP-weekeinde op Zandvoort in 36 jaar al dat hij niets zou veranderen aan zijn racevoorbereiding. Zo’n Nederlandse Grand Prix is leuk, maar uiteindelijk draait het voor Verstappen om zoveel mogelijk WK-punten scoren. Daar past alles wat afleidt van racen niet bij.

Verstappen pendelt het gehele weekeinde bijvoorbeeld met een golfkarretje heen en weer tussen zijn teamgebouw en garage, die op Zandvoort relatief ver uit elkaar liggen. Zo voorkomt hij voortdurend te worden aangeklampt door fans. Er zijn ook geen extra perssessies of sponsorbezoekjes gepland.

Dat hij en ook zijn team Red Bull het weekeinde zo nuchter mogelijk bleven, bleek uit de zakelijke boodschap van zijn teambaas Christian Horner na het veroveren van ‘pole’: ‘Goed gedaan Max, het eerste deel zit erop’. Verstappen dankte Horner net zo kalm: ‘De auto was echt perfect vandaag, laten we morgen het tweede deel afronden’.