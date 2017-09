Soeverein startend Feyenoord krijgt het nog knap benauwd tegen Heracles

Het was El Ahmadi die beide aanvallen opzette, spits Kramer, ingevallen voor de geblesseerde Jörgensen, hielp bij het tweede doelpunt een flinke hand. Was Berghuis een toonbeeld van effectiviteit, daar liet die andere flankspeler, Jean-Paul Boëtius de harten van de techniekliefhebber sneller slaan met knappe aannames en sublieme passeerbewegingen. Ook op dat vlak deed El Ahmadi vrolijk mee met een voorzet achter zijn standbeen die de hand van Heracles-verdediger Breukers vond, maar Makkelie besloot na enig twijfelen niet te fluiten, zoals hij dat ook eerder al niet deed bij een tackle op verdediger Van der Heijden.



Ja, zo ver voetbalde Feyenoord dus vooruit voor rust, in een strafexpeditie die wat weg had van een illustere uitwedstrijd hier vlakbij 15 jaar geleden toen FC Twente werd weggeblazen door een eveneens in groenzwart gestoken Feyenoord. Destijds werd het 1-5. Zo ver kwam het in Almelo bij lange na niet, ondanks dat, met enig fortuin, de derde treffer van Boëtius al in de 33e minuut viel. Feyenoord nam, waarschijnlijk met de krachtmeting met City in het hoofd veel teveel gas terug na rust.