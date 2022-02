Soepel PSV voetbalt broos Vitesse in eigen huis overhoop: 0-5

Alois Oroz van Vitesse en Bruma van PSV in duel om de bal. Beeld ANP

Zo stroef als het positiespel van PSV zo vaak verliep dit seizoen, zo soepel combineerde de ploeg van Schmidt zich door het broze defensief van Vitesse, dat midweeks in het bekertoernooi al met dezelfde cijfers had verloren van Ajax. De thuisploeg kwam overal een stap te laat en werd compleet overlopen. PSV schoot in de eerste helft al negen keer op doel.

Verbrouwereerd

Hulpeloos stond Vitesse-trainer met zijn schoenen tegen de zijlijn gedrukt, een beetje verbouwereerd wat zich voor hem afspeelde. PSV had het middenveld in handen. Götze, Sangaré en Guti kregen alle tijd om het spel te verplaatsen. Het was soms niet te bevatten hoeveel ruimte Vitesse weggaf.

Na nederlagen tegen Ajax en AZ beleefde PSV een zorgeloze avond in Gelredome, waar het dak gesloten was. Madueke, sinds vorige week terug van een hamstringblessure, dribbelde zich na vier minuten voorbij drie Vitesse-verdedigers, al verdedigde ze nauwelijks. Diens voorzet werd in tweede instantie ingeschoten door Eran Zahavi.

Zelfspot

De teruggekeerde supporters van Vitesse lieten zien over zelfspot te beschikken. ‘⅓ is toch niet zo gek? In Gelredome is altijd plek’ stond er op een spandoek, refererend aan de vaak vele lege plekken in het stadion. De 9 duizend supporters die er zaten, zagen de ene naar de andere aanvalsgolf van PSV over zich heen komen.

Fraai waren de dribbels van Madueke, leidend tot twee doelpunten, en het spelinzicht van Götze. De voormalig Duits international kreeg van Vitesse alle ruimte om te laten zien dat hij nog altijd goed kan voetballen. Na 25 minuten voetbalde PSV zich eenvoudig door het hart van het Vitesse-elftal. Doelman Houwen verkeek zich op het houdbare schot van Mauro Junior: 0-2.

Vitesse, de nummer zes van de eredivisie, voetbalde als een nummer laatst, zo zwak en onsamenhangend. PSV boekte in Arnhem de grootste overwinning van het seizoen. Ook Gakpo scoorde nog voor rust. In de tweede helft maakten ook de invallers Vinicius en Doan een doelpunt. Daarmee kwam Vitesse er nog genadig vanaf, dat zei eigenlijk alles.