Snowboarder Michelle Dekker mist kwalificatie Spelen op 0,01 seconde

Dekker noteerde op het Phoenix Snow Park tijden van 46,18 en 47,42 seconden. Daarmee kwam ze uit op de zeventiende plaats (1.33,60). Nummer zestien Patrizia Kummer uit Zwitserland mag met 1.33,59 wel door naar de achtste finales later op zaterdag.



De uitschakeling is pijnlijk voor de 21-jarige Dekker. Bij haar olympische debuut in Sotsji miste ze het finaleprogramma op de parallelslalom vier jaar terug op twaalf honderdste. De parallelslalom is nu geen olympisch onderdeel meer. Dekker moest zich daarom richten op de parallelreuzenslalom. De doelstelling van de geboren Zoetermeerse in Pyeongchang was een plaats in de top acht.



'Dit blijft nog wel even aan me knagen', aldus Dekker na afloop op het Phoenix Snow Park in Pyeongchang. 'Toen de laatste vier uit het klassement nog moesten, kon ik het in principe wel bij het niet. Het is helaas niet anders. Iemand moet de zeventiende plaatselkaar optellen en mijn conclusies trekken. Ik wist het wel, maar ik hoopte in beslag nemen.'



De Tsjechische Ester Ledecka was in de kwalificatie met 1.28,90 veruit het rapst. Eerder won zij bij het skiën goud op de super-G.