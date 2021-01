Snowboarder Glenn de Blois plaatst zich voor de Winterspelen 2022

Glenn de Blois viert zijn overwinning tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van deze winter. Beeld Getty Images

De Nederlandse ploeg voor de Olympische Winterspelen van 2022 ondergaat alweer een uitbreiding. Na de kwalificatie vorige week door een alpineskiester, Adriana Jelinkova, was er zaterdag de plaatsing van een snowboardcrosser, Glenn de Blois uit De Lier. Hij won in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco de eerste wereldbekerwedstrijd van deze winter.

De Blois miste in 2018 de kwalificatie voor de Winterspelen van Pyeongchang op een haar. Hij zette door en bleef Beijing in zijn vizier houden. De Nederlandse Ski Vereniging bracht hem in 2019 onder bij de Zwitserse snowboardselectie. Daar is hij, bijgestaan door de Oostenrijkse coach Mario Fuchs, sinds twee jaar actief, met knap resultaat naar in Valmalenco bleek.

De Westlander knokte zich via de kwalificatie, de heats, kwartfinale en halve finale, telkens met vier man in de baan, naar de finale. Daar kwam hij aan kop met de Amerikaan Hagen Kearney. Toen hij die had afgeschud, was het de favoriete Canadees Eliot Grondin die de Nederlander leek te achterhalen. Op het rechte eind naar de streep, met tal van sprongbulten, was De Blois de meest doortastende.

Schouders gebeukt

Hij werd door al zijn makkers uit de wereld van snowboardcross op de schouders gebeukt. ‘Iedereen weet hoe moeilijk het is om uit een klein land in deze sport bovenaan te komen. En bovenal, niets is moeilijker dan de eerste keer zo’n grote wedstrijd te winnen’, vertelde De Blois een dag later, nadat hij de tweede World Cup in hetzelfde Chiesa als negende had beëindigd. ‘Maar ik had die ook kunnen winnen’, betoogde de Nederlander die voorlopig de tussenstand van het wereldbekerklassement leidt.

Snowboardcross staat bekend onder de afkorting SBX. De race, met vier dan wel zes boarders in de baan, was tot 2006 geen olympisch onderdeel. Het IOC dat in 1998 wel de parallel slalom en de halfpipe in het programma voor de Winterspelen van Nagano toeliet ging toen overstag. Het bleek een sensationeel nummer en een meer dan prima kijkspel.

De wedstrijd bij de vrouwen leidde tot het meest besproken moment van Turijn 2006. De Amerikaanse Lindsey Jacobellis lag veertig meter voor en deed op twee sprongen van het eind een tail grab - ze pakte haar board in de lucht even vast - een manoeuvre die eindigde in een valpartij. Opgekrabbeld wist Jacobellis vervolgens nog het zilver te pakken. Haar naam stond vervolgens voor een overmoedige blunder, in het zicht van de finish.

Glenn de Blois had zaterdag geen tijd voor een dergelijke stunt in het finishtraject. ‘Jacobellis heeft er ook nog altijd spijt van.’ Hij beschouwde zijn overwinning als een grote geruststelling in de preolympische winter. Hij is nu gekwalificeerd voor Beijing en kan zich nu in alle rust voorbereiden op de WK van februari in Zweden. Hij behoort in zijn eigen ogen tot de toptien in SBX. ‘Maar ik ga hier niet zeggen dat ik nu de beste ben.’