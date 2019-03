Snookerlegende en ‘mafkees’ Ronnie O’Sullivan is de nummer 1 van de wereld

O’Sullivan, de populaire bad boy van het snooker, zei tegen de BBC dat de nummer-1-positie nooit zijn drijfveer is geweest. ‘Ik heb dit bereikt met misschien de helft van het aantal toernooien dat anderen spelen, dus het is een van de beste prestaties in de sport’, zei hij verder.

De Engelsman wist enkele weken geleden al voor een mijlpaal te zorgen door voor de duizendste keer een century te scoren: honderd punten of meer te scoren in één beurt (break). Er liggen maximaal 147 punten op tafel.

Dat was een unieke prestatie. Het record voor de meeste centuries had hij al in bezit, ondanks zijn reputatie. Hij staat bekend als een van de beste snookeraars aller tijden, maar ook als een mafkees met een intrigerend levensverhaal, die er soms met de pet naar gooit als het niet naar zijn zin gaat.

O’Sullivan groeide op in in een probleemgezin in het oosten van Londen, als zoon van een Italiaanse moeder en een Ierse vader. Beide ouders zijn in de gevangenis beland. Zijn moeder had belastingfraude gepleegd, terwijl zijn vader, eigenaar van sekswinkels, werd veroordeeld voor moord. Hij zat achttien jaar in de cel. De jonge O’Sullivan moest thuis voor zijn zusje zorgen.

Op zijn zestiende werd hij professioneel snookerspeler. Al snel werd O’Sullivan voor twee jaar geschorst, omdat hij in 1996 een toernooimedewerker mishandelde. Twee jaar later testte hij positief op het gebruik van marihuana. O’Sullivan gebruikte in zijn leven veel drugs, schreef hij in zijn autobiografie. ‘Ik weet nog dat ik bij ieder wereldkampioenschap dacht: ik kan niet wachten tot dit voorbij is. Dan zijn er geen dopingcontroles meer en kan ik losgaan.’

Vijf keer wereldkampioen

Zijn drugsverhalen staan in schril contrast met zijn sportieve prestaties. O’Sullivan speelde in zijn carrière ruim 12 miljoen euro bij elkaar. Hij is vijf keer wereldkampioen geworden, stond vijf seizoenen bovenaan de wereldranglijst en won tot nu toe 36 grote toernooien.

Het doel van O’Sullivan is altijd geweest om de toeschouwers te vermaken. In 2015 speelde hij een deel van een WK-partij op zijn sokken. Lange, tactische wedstrijden vindt hij niet interessant. Als gevolg daarvan heeft O’Sullivan, ondanks zijn talent, minder wereldtitels gewonnen dan andere grootheden als Stephen Hendry (7), Steve Davis (6) en Ray Reardon (6).

Het lukte O’Sullivan vijftien keer om het maximumaantal van 147 punten in een beurt te scoren. Ook daarin staat hij op eenzame hoogte. Maar het opvallendst was de keer dat hij de 147-score bewust liet lopen. Tijdens een kampioenschap in Cardiff in 2016 stond O’Sullivan met 40-0 voor toen hij zag dat de ballen perfect lagen voor een 147. Hij informeerde bij de scheidsrechter wat die score hem zou opleveren, maar O’Sullivan vond de bonus van 10.000 pond wat te mager. Hij begon te lachen en maakte er een 146 van.

Zijn concurrent Mark Allen reageerde daar laconiek op. ‘Typisch Ronnie. Hij is ongelooflijk getalenteerd, maar aan de tafel gedraagt hij zich soms als een mafkees. En dat willen mensen zien.’