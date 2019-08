‘Snelste vrouw op vier wielen’ Jessi Combs omgekomen tijdens recordpoging

Snelheidsduivel Jessi Combs. Beeld Hollandse Hoogte / Zuma Press

Combs stond in de Verenigde Staten bekend als de ‘snelste vrouw op vier wielen’. Een poging ook de snelste vrouw ter wereld te worden, draaide dinsdag uit op een tragedie. Combs verongelukte in haar auto met straalmotor, de North American Eagle, op een uitgestrekte kale vlakte in de Alvord-woestijn in Oregon.

Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de identiteit van de verongelukte, maar woensdag bevestigde de familie in een verklaring dat Combs de inzittende van de auto was. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De familie schrijft zich Combs te zullen herinneren om haar stralende lach en haar positieve levenshouding. ‘Fans hielden van haar en ze leefde ervoor hen te inspireren’.

Combs, die opgroeide in South Dakota, gold in de Verenigde Staten als een beroemdheid. Regelmatig trad ze in tv-shows op, waaronder de autoprogramma’s Xtreme 4x4 en Overhaulin’. Ook was ze te zien als presentatrice van MythBusters, een populairwetenschappelijk programma van Discovery Channel.

In 2013 vestigde Combs het vrouwenrecord op vier wielen door een snelheid van ruim 640 km per uur neer te zetten. Vorig jaar haalde ze tijdens een race zelfs 777 kilometer per uur, totdat haar auto noodgedwongen moest stoppen vanwege technische problemen. Het doel was echter altijd de ‘snelste vrouw ter wereld’ worden. Dat record staat sinds 1976 op naam van Kitty O’Neill, die op drie wielen wist te komen tot 823,9 kilometer per uur. Het mannenrecord staat op naam van de Brit Andy Green (bijna 1.228 kilometer per uur).

Enkele dagen voor haar fatale race schreef Combs op Twitter zich voor te bereiden op een nieuwe recordpoging. ‘Het lijkt misschien gek om recht in de vuurlinie te lopen’, aldus Combs. ‘Maar zij die moed hebben, kunnen grootse dingen bereiken. Mensen zeggen dat ik gek ben. Ik zeg: bedankt.’