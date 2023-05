Snelle uitschakeling Van de Zandschulp op Roland Garros vanwege voetblessure

Botic van de Zandschulp tijdens zijn verloren partij tegen de Argentijn Tirante. Beeld Getty Images

Alsof er voortdurend iets in zijn voet zat te bonzen: zo voelde elke stap die Botic van de Zandschulp zette in zijn eersterondepartij op Roland Garros tegen de Argentijnse qualifier Tiago Tirante. ‘Ik stop voorlopig met spelen en ga pas weer beginnen als ik pijnvrij ben.’

Die mededeling deed de nummer 31 van de wereld een uur nadat hij afgetekend had verloren van de onbekende mondiale nummer 153, die zijn debuut maakte op een grandslamtoernooi. Tirante won in 6-2, 4-6, 6-3, 6-3. ‘Ik heb met veel pijnstillers gespeeld. Maar de pijn werd gedurende de wedstrijd alleen maar erger.’

De blessure aan de linkervoet is een overblijfsel van de verloren finale in München, ruim een maand geleden. In het zicht van zijn eerste ATP-titel blokkeerde Van de Zandschulp tegen het Deense supertalent Holger Rune: hij miste vier ­matchpoints op eigen service. ‘Een bone bruise’, zo noemde Van de Zandschulp de kwetsuur. Vrij vertaald: een botkneuzing.

Of hij die blessure opliep na een woede-uitbarsting na de finale? ‘Ik ben ergens tegenaan gekomen. De rest hou ik liever voor me’, zei hij. ‘Maar de eerste dagen na de finale kon ik mijn schoenen niet aan doen, omdat er een ei op mijn voet zat.’ Fysio’s zeiden dat hij gewoon kon doorspelen en dat de pijn na drie tot vier weken een heel eind weg zou zijn.

Pijn was niet minder geworden

Van de Zandschulp verloor zijn eerste partijen op de masterstoernooien van Madrid en Rome. En ook op Roland Garros, vijf weken na het incident, kwam hij er voor de volgepakte tribunes op de knusse baan 9 achter dat de pijn niet minder was geworden. ‘Ik bewoog matig tot niet goed, omdat ik pijn had bij het afzetten. En bij het serveren kon ik mijn voet niet helemaal strekken.’

De cijfers spraken boekdelen: Van de Zandschulp produceerde maar liefst 62 onnodige fouten, een extreem hoog aantal. Hij sloeg twaalf dubbele fouten en stond er ook niet op de belangrijke punten: hij benutte slechts vier van de negentien breakpunten. ‘Ik zat met die voet in mijn hoofd.’

Dat zag ook Sven Groeneveld, de gerenommeerde tenniscoach met wie Van de Zandschulp sinds een aantal weken samenwerkt. De geboren Haarlemmer won grandslamtitels met Monica Seles, Mary Pierce, Ana Ivanovic en Maria Sjarapova en wil met Van de Zandschulp richting de wereldtop. Maar de blessure gooit vooralsnog roet in het eten.

Met korte en krachtige opbeurende zinnetjes probeerde Groeneveld zijn pupil op te peppen. ‘Jij bent hier de baas’, klonk het vanaf de zijkant. En na een goede bal: ‘Zo ja, zet die druk er maar op.’ Van de Zandschulp: ‘Sven zei na de wedstrijd: ‘Als je te veel last hebt van die voet, kan ik als coach proberen wat ik wil, maar dan wordt het lastig.’

Moeilijke weken

Van de Zandschulp sprak over ‘moeilijke weken’ die achter hem liggen. ‘Ik heb in Madrid en Rome nauwelijks kunnen trainen door de blessure.’ Opvallend genoeg speelde hij in Rome ook in het dubbelspel, waarin hij met Robin Haase de finale haalde. ‘Ik heb die wedstrijden gespeeld omdat ik ritme wilde hebben voor Roland Garros.’

Het pakte niet uit zoals gehoopt, aldus Van de Zandschulp, die direct na zijn nederlaag besloot pas weer de baan op te gaan als hij pijnvrij is. Het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit is voor Rosmalen, het grastoernooi dat een dag na Roland Garros begint en de start van het grasseizoen markeert. ‘Ik begreep dat de pijn een heel eind weg zou moeten zijn als ik nu zeven tot tien dagen volledige rust neem.’

Bij de start van hun samenwerking spraken Groeneveld en Van de Zandschulp af om na Roland Garros samen te gaan zitten om te kijken of ze ook in de toekomst verder willen met elkaar. ‘Dat is nog steeds het plan’, bevestigde Van de Zandschulp in het perscentrum van Roland Garros.

Het is de vraag hoe representatief de proefperiode van de afgelopen weken is voor een verdere samenwerking. De twee wedstrijden die een gemankeerde Van de Zandschulp onder Groeneveld speelde, verloor hij. De coach zelf wilde niet reageren na de vroegtijdige uitschakeling van Van de Zandschulp.

Verder met Groeneveld

De tennisser uit Veenendaal deed dat wel: hij wil verder met Groeneveld. Hoewel de eerste weken verre van vlekkeloos verliepen, voelt hij zich prettig bij de coach die hij vooral aanstelde om winst te behalen op het mentale vlak. Van de Zandschulp weet dat daar de meeste rek bij hem zit.

‘Natuurlijk is het in het begin wennen als er een andere coach naast je staat, maar ik heb er een heel goed gevoel bij’, aldus Van de Zandschulp. ‘Er zijn veel coaches die redeneren vanuit hun eigen manier van werken. Daar moet een speler dan mee leven. Het fijne aan Sven vind ik dat hij denkt vanuit de speler.’

Van de Zandschulp vervolgt: ‘In het begin vraagt hij hoe ik het graag zou zien en waar ik me comfortabel bij voel. Pas als we daar doorheen zijn, gaat hij zijn stempel drukken en aangeven wat volgens hem beter kan. Hij heeft natuurlijk veel ervaring en alles meegemaakt, dus dat voelt goed.’