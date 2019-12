Snelheidsduivels Hamilton en Rossi ruilen van voertuig voor speciale race

Lewis Hamilton (F1) en Valentino Rossi (MotoGP) racen tegen elkaar, maar met het voertuig van de ander. Beeld Getty

Het circuit in Valencia was maandag hermetisch afgesloten. Spiedende tv-ploegen lukte het enkel om geluid van de motoren op te vangen. Pas twee dagen later kwamen de eerste beelden naar buiten. Het leidde volop tot speculatie: was er misschien iets misgegaan? Onder grote belangstelling ruilde zesvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton deze week van voertuig met zijn evenknie uit de motorsport, zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi.

Met name voor Hamilton werd een droom werkelijkheid toen hij maandag op de Yamaha van Rossi stapte. Hij kijkt naar eigen zeggen elke MotoGP-race. De 40-jarige Rossi zat al vaker in een Formule 1-auto, in 2010 voor het laatst. Toch voelden de ronden in de Mercedes waarmee Hamilton in 2017 de wereldtitel won voor hem als een compleet nieuwe ervaring. ‘De auto’s zijn sterk veranderd. Ik wilde niet dat de dag eindigde’, zei de Italiaan.

De wissel was georganiseerd door het energiedrankmerk dat zowel Rossi als Hamilton sponsort. Hoewel de race-iconen zonder sponsordruk waarschijnlijk ook wel naar Spanje waren afgereisd, denkt voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. ‘Raceverslaafden trekken elkaar aan’, zegt hij. En de vele verschillen tussen racen op twee en vier wielen maakt nou eenmaal nieuwsgierig, aldus Doornbos.

Valentino Rossi tijdens de Grand Prix van San Marino in september. Beeld Reuters

Zo noteren MotoGP-motoren door de mindere luchtweerstand hogere topsnelheden dan Formule 1-auto’s. Een Formule 1-bolide is vanwege de hogere snelheden in de bochten over één ronde weer aanzienlijk sneller, te zien aan de rondetijden op circuits die zowel de MotoGP als de Formule 1 aandoet.

Tijdens het Formule 1-weekeinde op het Circuit of the Americas in het Amerikaanse Austin reed Valtteri Bottas dit jaar in zijn Mercedes in de kwalificatie de snelste tijd van het weekeinde met 1.32,029. Dat was ruim een halve minuut sneller dan de polepositiontijd van MotoGP-rijder Marc Marquez op zijn Honda (2.03,787).

Doornbos ervoer de verschillen tussen de MotoGP en Formule 1 aan den lijve toen hij in 2006 als Red Bull-coureur de kans kreeg te rijden op de motor van MotoGP-rijder John Hopkins. Hij herinnert zich vooral goed hoe hij zich geen moment senang voelde: ‘Die banden hebben een soort V-vorm, dus je rijdt op een heel dun lijntje. In de bochten moet je hem dan plat gooien, zodat je op de zijkant van het rubber rijdt en dan heb je ook maar één wiel om op te remmen. Het zag er niet uit. Toen ik een ronde had gemaakt, was de rest al aan het lunchen.’

Hopkins mocht op zijn beurt in een F1-auto rijden en moest volgens Doornbos wennen aan de enorme remkracht en grip van de bolide, waardoor de druk op het lichaam in met name bochten vele malen groter is dan op een motor. ‘Hij had na die dag geen nek meer’, zegt Doornbos lachend.

Motorcoureur Bo Bendsneyder (20), die dit jaar reed in de een na hoogste Moto2-klasse, ziet wel dat autosporters vaker geïnteresseerd zijn in hun collega’s uit de motorsport dan andersom. Zelf heeft hij bijvoorbeeld niet de droom een Formule 1-auto te besturen, terwijl Max Verstappen dolgraag net als Hamilton eens op een MotoGP-motor zou zitten.

Sterker: het had niet veel gescheeld of Verstappen was motorcoureur geworden, zei hij in juli nog tegen deze krant. Bendsneyder begrijpt Verstappen wel. Het extreme gevoel van snelheid op een motor en het constante gevoel van adrenaline is volgens hem verslavend.

Lewis Hamilton Beeld Getty

‘Er kan altijd iets gebeuren’, zegt hij. Deze week liet Bendsneyder nog een ijzeren pin uit zijn scheenbeen verwijderen. Die was erin was geplaatst nadat vorig jaar zijn motor spontaan deels ontplofte, waarbij een stuk metaal zijn been doorboorde. Bendsneyder: ‘Als je crasht met een auto, is het vaak enkel schade. Bij ons lig je meteen op je snufferd. Je bent veel kwetsbaarder.’

Lewis Hamilton weet dat inmiddels ook. Vorig jaar testte de Brit een motor uit MotoGP-tegenhanger Superbike, waarbij hij onderuit ging. Italiaanse media suggereerden dat hij deze week op de motor van Rossi opnieuw was gevallen, wat de radiostilte van twee dagen zou verklaren.

Voor motorrijders oogt de stap naar de autosport kleiner. Toen Rossi ruim tien jaar geleden geregeld in een Ferrari testte, naderde hij op een gegeven moment de rondetijden van recordkampioen Michael Schumacher. ‘Maar je voelt je ook veiliger in een auto, waardoor het makkelijk is de limiet op te zoeken’, legt voormalig F1-coureur Doornbos uit. ‘Het is heel knap van hem en zegt veel over zijn racetalent. Het laatste stapje zetten in een auto is alleen heel lastig. Zelfs voor iemand als Rossi.’