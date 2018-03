Sneijders vertrek voert mij terug naar mijn mooiste momenten als verslaggever

Nooit stak een voetballer zo goed in zijn vel als Wesley Sneijder tijdens het WK in Zuid-Afrika. Hij was een amulet van geluk, verliefd als nooit tevoren. Hij scheen bijna licht en praatte in mirakels. Hij bad via de telefoon met vriendin Yolanthe, aftellend op de rozenkrans.



Het bericht dat Sneijder stopt als recordinternational voerde me terug naar de mooiste momenten van een leven als verslaggever, naar Johannesburg, naar het WK van 2010, toen objectiviteit het zwaar te verduren kreeg omdat Nederland wegzonk in euforie, omdat de illusie leefde dat de wereldtitel voor het grijpen lag.