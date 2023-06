Sneeuwloos skispringen in het zomerse Zakopane: op Europese Spelen kan alles

Sara Marita Kramer zweeft door de lucht. De Nederlands-Oostenrijke skispringer won zilver bij de Europese Spelen. Beeld EPA

Een van de populairste olympische sporten in Polen is schansspringen. Dus toen Krakau en de provincie Malopolska de Europese Spelen binnenhaalden verscheen die ogenschijnlijk typische winterdiscipline tussen alle zomersporten op het programma. En dinsdag zweefde in de zomeravondschemering van Zakopane de in Nederland geboren Sara Marita Kramer namens Oostenrijk naar de derde plaats.

Op zich is schansspringen in de zomer niets nieuws onder de zon. Al sinds 1994 organiseert de internationale skibond FIS jaarlijks de Grand Prix, die zich doorgaans tussen juli en oktober afspeelt. Aanvankelijk was het alleen voor mannen, sinds 2012 ook voor vrouwen. In plaats van met sneeuw is een schans bij warmer weer uitgerust met twee synthetische goten, een voor elke ski. De landingshelling is bekleed met kunststof grasmatten. Zo is dat ook deze week in het Zuid-Poolse wintersportoord Zakopane het geval.

De springers zijn wel gewend om zonder sneeuw en in een groen decor naar beneden te suizen. En de laatste tijd niet alleen tijdens de zomerse GP’s, maar ook in het koude seizoen. Afgelopen jaar begonnen de winterwedstrijden al in oktober in het Poolse Wisla, toen daar nog geen vlokje sneeuw te bekennen was, maar enkel regen.

Kunststof glijsporen

De laatste jaren is er duidelijk een beweging binnen de sport naar het sneeuwloze springen. Dat is deels uit noodzaak: door de opwarming van de aarde zijn veel van de klassieke locaties waar schansen liggen ook in de koude maanden niet meer sneeuwzeker. Maar ook maken de kunststof glijsporen en grasmatten het mogelijk om de sport gedurende een groter deel van het jaar te beoefenen. Dat is een voordeel voor zowel de sporters als de fans, en ook niet onbelangrijk: sponsoren.

Voor Kramer, die in Apeldoorn werd geboren en als 6-jarige naar Oostenrijk verhuisde, zijn de European Games haar eerste optreden na een moeizaam winterseizoen. In 2022 nog won ze als jonkie de wereldbeker en was ze de grote favoriet voor de olympische titel. Een coronabesmetting hield haar tot haar grote verdriet thuis, weg van Beijing.

Het jaar na die teleurstelling raakte de 21-jarige Kramer de finesses van haar sprong kwijt. De timing op de rand van de schans, het juiste moment van afzetten, het lukte niet meer. Ze wist geen wereldbekerwedstrijd te winnen, viel dikwijls buiten de top-10 en besloot zelfs een hele trits wedstrijden over te slaan om haar vorm te hervinden. Op het WK, aan het slot van de winter, bleef ze steken op de 11de plaats op de grote schans en de 23ste op de normale schans.

Meer jurypunten

In Zakopane moest Kramer, die tot een sprong van 100 meter en daarna 93,5 meter kwam, de zege laten aan haar landgenoot Jacqueline Seidfriedsberger. De 32-jarige routinier haalde de 100 meter niet, maar was met 99,0 meter en 98,5 meter consistenter dan Kramer en kreeg meer jurypunten voor haar uitvoering. Het zilver was voor de Sloveense Nika Prevc, die uiteindelijk de verste sprong van de dag noteerde: 100,5 meter.

De wedstrijd van dinsdag vond plaats op de normale schans, vrijdag volgt de strijd voor vrouwen op de grote schans. Daarop zijn afstanden van zo’n 140 meter mogelijk. Dat ligt Kramer, die heel beheerst kan vliegen, in principe nog wat beter. Misschien ligt er dan, na ruim een jaar, weer een zege in het verschiet.