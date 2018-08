Smulders na twijfels toch beste op EK bmx

Wereldkampioen Laura Smulders begon als favoriet aan de EK bmx. Ze maakte die favorietenrol waar en won. Maar dat had heel wat voeten in de aarde.

Laura Smulders viert haar overwinning tijdens de EK in Glasgow. Foto ANP

De regenboogtrui is bmx-renner Laura Smulders een lust, maar soms ook een kleine last. De Nijmeegse, die twee maanden geleden in Bakoe haar wil oplegde aan de rest van de wereld, kwam deze week naar Glasgow voor de Europese titelstrijd op de ieniemienie-crossfiets, in de gedachte dat wel even te fixen.

‘Ik heb er te gemakkelijk over gedacht. Ik ben er te relaxt ingegaan’, zo analyseerde Smulders, nadat het zaterdag toch nog allemaal goed was gekomen. Ze werd in Glasgow, op een nieuw aangelegde baan, Europees kampioen. Ze bevestigde daarmee haar suprematie in dit wielerjaar.

Twijfels

Maar hoe anders was het donderdag. Toen de lust een last bleek. ‘Ik weet dat ik best een aardig eindje kan fietsen, maar donderdag dacht ik dat ik het niet meer kon. Ik was niet mezelf. Daar zat ik best wel mee in mijn hoofd. Dat was wel effe kloten’, was haar weinig parlementaire beoordeling van de mislukte aanloop naar de EK.

Ze had zichzelf toegesproken. ‘Nou, effe rustig.’ Ze was video’s gaan kijken, wat ze fout deed op de lastige baan van Glasgow die bij de mannen de grote favoriet, de Nederlander Niek Kimmann, voortijdig deed struikelen. Nog een goede gedachte, na het gezellige etentje met haar team: ‘Goed slapen en morgen is er weer een nieuwe dag.’

Vrijdag reed ze ‘drie goede rondjes’. Ze won alle drie de runs die tot de samenstelling van de halve finales leidden. Opeens vond ze haar vertrouwen terug. De trip naar Glasgow in het begin van het jaar, een serieuze verkenning, betaalde zich nu wel uit.

Laura Smulders in actie in de finale van het BMX tijdens het EK in Glasgow. Foto ANP

Onverslaanbaar

Zaterdag bleek Laura Smulders in haar regenboogtrui onverslaanbaar. ‘Ik was goed en in de finale kon ik nog een tandje bijzetten.’

Ze won haar halve finale en ging ervan uit de voordelige binnenste startplek te mogen bezetten in de finale. ‘Winnen van de eerste halve finale was genoeg, hadden ze gezegd. Ik hield daarom mijn benen stil aan het eind van die wedstrijd. Toen had ik een mindere tijd dan Simone Christensen.’

Zo kwam het dat ze op de onvoordelige tweede plek vertrok voor de finale. Ze stuurde in de krappe eerste bocht vakkundig om de Deense Christensen heen en was toen voor niemand meer in te halen. Zus Merel Smulders, nummer twee bij de WK, kwam niet verder dan de vierde plaats. De nummer drie van Bakoe, Judy Baauw, viel en eindigde als achtste en laatste. Manon Veenstra werd zevende in de finale die – opvallend genoeg - voor de helft gevuld was met Nederlands bmx-geweld.

De een-twee-drie van de WK in Bakoe, het hoogtepunt van het seizoen voor de Nederlandse vrouwen, was niet eens zo ver buiten de normale orde, volgens de Europees kampioene die haar titel van Bordeaux 2017 met succes verdedigde. ‘Zo’n geheel podium uit één land was op een WK nog nooit voorgekomen, maar je ziet het ook hier: vier Nederlandse vrouwen in de finale.’

Nederlandse toppers

Haar beschouwing: ‘Wij zijn heel sterk. Ruby Huisman viel net buiten de finale en Merle van Benthem moet nog herstellen van een blessure. Maar we zijn met zes toppers. Als we dit vasthouden - we staan bovenaan de wereldranglijst - dan zullen we in Tokio met drie Nederlandse vrouwen aan de start staan.’

Dat wordt dan een strijd in een strijd. Er is een kernploeg van bondscoach Bas de Bever. Daarnaast is er team-Smulders. De zussen Laura en Merel Smulders hebben sinds vier jaar een eigen merkenteam, met een budget van twee ton. Dat gaat op aan materiaal, reizen en het salaris van trainer Martijn Jaspers. De zussen Smulders leven van het topsportstipendium dat NOCNSF verschaft aan de vele wereldtoppers die de Nederlandse sport tegenwoordig herbergt.

Topvorm

In 2012 brak Laura Smulders in Londen door met olympisch brons op de bmx. In Rio (2016) plaatste zich als eerste voor de finale, na een indrukwekkende serie resultaten in de halve eindstrijd. In het geel gekleurde stadion van Deodoro – Colombia was uitgerukt om favoriet Mariana Pajon naar haar tweede olympische goud te schreeuwen – viel de Nederlandse in de laatste bocht. Het was de dag dat Jelle van Gorkom voor Nederland zilver bij de mannen greep.

‘Die dikke plak’, zoals Smulders het olympisch goud noemt, zou in Tokio haar moeten toevallen. Halverwege de olympische cyclus weet zij zichzelf in topvorm en beleeft zij ‘een superjaar’. Dit jaar leverden haar al drie befaamde truien op: de Nederlandse kampioenstrui, de regenboogtrui van Bakoe en de Europese sterrentrui van Glasgow. Zaterdag werd ze ook gehuldigd als winnares van de Europa Cup en in het najaar wacht de trip naar Argentinië om daar definitief beslag te leggen op de wereldbeker.

Bij die gelegenheid draagt ze de regenboogtrui die ze heeft geïllustreerd met een groot rugnummer 1. Smulders mocht voor Glasgow kiezen: haar eigen nummer, 110, of de 1, van de wereldkampioen. Dat was geen lastige keuze, zei ze.

Wereldbekerwedstrijden rijdt Smulders niet voor Nederland, maar voor TVE-Oegema, de eerste commerciële BMX-ploeg in Nederland. Ze ‘draagt’ haar eigen ploeg. Hoe ze dat fikst? ‘Ik wil niets liever dan dit leven.’