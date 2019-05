Sluwe goal Liverpool is nekslag Barça

Een finale in de Champions League tussen Ajax en Barcelona zou een passend eerbetoon zijn geweest aan de in 2016 overleden Johan Cruijff, die beide clubs groot maakte. Maar Liverpool beleefde na de 3-0-nederlaag in Camp Nou een formidabele wederopstanding. Na een verbluffende 4-0-zege bereikten de Reds evenals vorig jaar de finale van het Europese elitetoernooi, mede dankzij twee treffers van invaller Wijnaldum.

Nergens klinkt You’ll never walk alone zo intens als op Anfield, maar dinsdagavond was het lied van Liverpool ook een smeekbede. De ploeg van coach Jürgen Klopp had immers een mirakel nodig om de in Barcelona opgelopen schade nog te repareren. De demonstratie van teamgeest en vastberadenheid was echter vergelijkbaar met de historische ‘Remontada’ van Barcelona in 2017 tegen Paris Saint Germain.

Coach Ernesto Valverde herinnerde vooraf fijntjes aan de ongekende comeback van Barcelona, dat een 4-0-nederlaag uitwiste met een spetterende 6-1. Vergeet de 3-0 in het eerste duel en speel een finale, was zijn devies. Het zou de Spaanse kampioen toch niet opnieuw overkomen in de Champions League, na de pijnlijke uitschakeling in 2018 door AS Roma?

Maar Valverde had een vooruitziende blik, binnen het uur stond dezelfde score als in Barcelona op het bord: 3-0. En de 4-0 van Origi voelde als een blikseminslag, waarbij Liverpool het onmogelijke mogelijk maakte. De Britten mikten op een vlotte openingstreffer en kregen die met hulp van Alba in de schoot geworpen.

De linksback van Barcelona kopte in de zevende minuut te kort terug, waarna doelman Ter Stegen de inzet van Henderson slechts half pareerde. Origi liep de bal in het doel: 1-0. De vervanger van Salah had Liverpool zaterdag ook al in de slotfase langs Newcastle United gekopt. Maar Shaqiri en Origi of de geblesseerde Salah en Firmino; het bleek geen wereld van verschil.

Het supertrio van Salah, Firmino en Mané in de voorhoede geeft het dynamische spel van de ‘Reds’ normaal een vleugje magie, nu stonden zowel de spelers van Liverpool als Barcelona onder hoogspanning. De eerste helft leek soms een kickboksgala, met vliegende tackles en rondzwaaiende ellebogen. Tegen zijn vorige club manifesteerde Barcelona-spits Suarez zich weer als provocateur en voetbalvervuiler.

Met een smerig tikje raakte Suarez Liverpool-verdediger Robertson vol op de enkels, waardoor de aanvankelijk gepasseerde Georginio Wijnaldum in de tweede helft alsnog zijn opwachting maakte. Zelfs de technisch verfijnde Busquets incasseerde een gele kaart nadat hij Fabinho met een schouderworp had geveld.

Messi leek zich soms te verwonderen over de reeks aan overtredingen, die het ritme uit de wedstrijd haalde. Met zijn one-man-show had de Argentijnse grootmeester vorige week de zwakheden van Barcelona overtuigend verdoezeld. Zijn vrije trap was van een ongekende schoonheid, dinsdagavond had hij al voor rust moeten scoren.

Wijnaldum bracht meteen diepgang in het spel en prompt bewees hij ook zijn aanvallende klasse. Als een topschutter staat de middenvelder niet bekend. Maar binnen twee minuten zette uitgerekend Wijnaldum met twee treffers zijn team naast Barcelona. Eerst was hij attent na de voorzet van rechtsback Alexander-Arnold, waarna keeper Ter Stegen te laat reageerde: 2-0.

Shaqiri had in het eerste bedrijf geen bal geraakt, maar zijn voorzet in de 56ste minuut was op maat. Als een roofvogel zweefde Wijnaldum boven de verblufte Barcelona-verdediger Pique en met een schitterende kopbal liet hij Ter Stegen kansloos: 3-0. Kon het dan toch nog? Liverpool had zich al stiekem verzoend met een laatste krachtsexplosie in de moordende titelrace met Manchester City.

Georginio Wijnaldum viert de 3-0 met Jordan Henderson en Trent Alexander-Arnold. Beeld REUTERS

Zondag vindt in de laatste ronde de ontknoping plaats, waarbij Liverpool met een punt achterstand afhankelijk is van een misstap van Manchester City. Een herhaling van de finaleplaats in de Champions League in 2018 leek uitgesloten, maar Anfield is en blijft een betoverende voetbaltempel.

De Liverpool-fans hielden hun adem in, toen Messi in de 65ste minuut weer mocht aanleggen voor een vrije trap. Dit keer wist hij de muur van de Liverpool-spelers niet te omzeilen. En doelman Becker had ook een antwoord, toen Messi de bal even later in de korte hoek schoot. 0-3 en 3-0, plotseling ontstond een sur place, waarbij beide teams overdreven risico’s vermeden.

Spelhervattingen zijn echter een belangrijk wapen van Liverpool. Virgil van Dijk etaleert zijn kopkracht niet alleen als aanvoerder van Oranje, maar ook in de Premier League. Maar de corner van Alexander Arnold leek bijna een sluwe hockeyvariant. De defensie van Barcelona hield open huis en Origi schoot de bal soepel langs Ter Stegen (4-0), waarna Liverpool in de bloedstollende slotfase overeind bleef.

Mocht Ajax vandaag de finale bereiken ten koste van Tottenham Hotspur, dan zal het opnieuw een Engelse tegenstander moeten verslaan in een seizoen waarin reputaties geen garanties vormen voor Europees succes.