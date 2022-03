Sloveense toppers Pogacar en Roglic winnen rittenkoersen van het voorjaar

Tadej Pogacar zet zaterdag aan in de Tirreno-Adriatic.o Beeld AFP

De twee wielerploegen met Sloveense kopmannen, UAE Team Emirates en Jumbo-Visma, domineerden de afgelopen week de twee belangrijkste rittenkoersen van het voorjaar. Tadej Pogacar van UAE won zaterdag de koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico en stelde daarmee zondag zijn tweede opeenvolgende eindzege veilig in de Italiaanse etappekoers van de Tyrreense naar de Adriatische Zee.

Pogacars landgenoot Primoz Roglic, de man die het Nederlandse Jumbo-Visma aan de eerste Touroverwinning moet helpen, won zondag Parijs-Nice. Ook hij pakte zaterdag tussen de smeltende sneeuwhopen de koninginnenrit van die Franse rittenkoers.

De beide mannen die door de Slovenen werden verslagen, schilderden Pogacar en Roglic af als ogenschijnlijk onverslaanbare renners. De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma en de verrassende nummer twee van de afgelopen Tour, maakte zich geen enkele illusies toen hij Pogacar er zaterdag vandoor zag gaan op de laatste col van de dag. ‘Hij was fenomenaal. Hij steekt zó ver boven de rest uit.’

Simon Yates, tweede achter Roglic in het eindklassement van Parijs-Nice, deed in de nabijheid van de Sloveen een ontdekking. ‘Hij ademt niet eens als wij aan het hijgen zijn alsof we allemaal op ons doodsbed liggen. Ik weet niet wat ik anders moet doen om hem te verslaan.’

Verschil was wel dat Vingegaard in de slotetappe van de Tirreno geen mogelijkheid had om Pogacar van de overwinning af te houden. Want die zevende, vlakke rit kon niet anders dan in een massasprint eindigen, gewonnen door de Duitser Phil Bauhaus van Bahrein-Victorious.

Primoz Roglic, zondag in de slotetappe van Parijs-Nice. Beeld BELGA

Parijs-Nice werd echter besloten met een korte rit (115 kilometer) over vijf toppen. Die achtste etappe greep Yates, de Britse kopman van Team Bikeexchange, aan voor een veelbelovende poging om Roglic uit zijn gele leiderstrui te fietsen. De Jumbo-Visma-kopman beleefde een mindere dag, maar had het geluk dat ploeggenoot Wout van Aert zich de afgelopen dagen had gespaard. Toen Yates in zijn opzet dreigde te slagen, zette de Belg zich voor Roglic en loodste zijn kopman naar een achterstand van slechts 9 tellen op ritwinnaar Simon Yates.

In het eindklassement van Parijs-Nice werd hij tweede op 29 seconden, twee renners van Ineos, Daniel Martínez en Yates’ tweelingbroer Adam eindigden op minuten afstand als derde en vierde. Pogacar won in Italië met wat meer afstand: Vingegaard werd tweede op 1.52 minuten en Mikel Landa van Bahrein-Victorious maakte het podium compleet op 2.33.

De twee rittenkoersen moeten wielerploegen een indicatie geven hoe ze er voor staan met het oog op de komende grote ronden, vooral die van Frankrijk in juli. Vooralsnog lijkt het erop dat dat een tweestrijd wordt tussen UAE en Jumbo-Visma, tussen tweevoudig Tourwinnaar Pogacar en zijn 9 jaar oudere uitdager Roglic. Na de Tirreno en Parijs-Nice oogt Pogacar, die geen zwakke dagen lijkt te kennen en dit seizoen al de UAE-Tour en Strade Bianche won, sterker dan Roglic.

Daar staat tegenover dat Jumbo-Visma in de breedte sterker lijkt. Daar getuigt de tweede plaats van Vingegaard van en de twee ritten in Parijs-Nice die in een podium eindigden dat geheel door Jumbo-Visma-renners werd bezet. Een van die etappes was een tijdrit, die Van Aert won voor Roglic en de nieuwe aanwinst van de Nederlandse ploeg: Rohan Dennis. De Australiër bleek ook in de zwaarste bergrit van grote waarde voor Roglic als de laatste helper die de Sloveen bij kon staan.

Nederlandse renners konden in de twee wielerronden niet voor de overwinning strijden. Meest opvallend was de zesde plaats in de eindklassering van de Tirreno-Adriatico voor de 22-jarige Thymen Arensman van Team DSM, dat sinds dit jaar de tweede Nederlandse ploeg is op het hoogste niveau. Arensman werd zesde in de openingstijdrit en tiende in de zware bergrit van zaterdag. In Frankrijk was Wout Poels de beste Nederlander: hij eindigde zijn tweede Parijs-Nice als 15de.