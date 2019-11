Slotstuk grote Advocaat-vierdaagse eindigt voor Feyenoord met zege op VVV

Leroy Fer (Feyenoord) en Haji Wright (VVV Venlo) strijden om de bal. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Dick Advocaat legt een hand in de nek van de ruim vijftig jaar jongere en anderhalve kop grotere Lutsharel Geertruida, die klaar staat om in te vallen, en zegt wat tegen hem. Dan ziet de kersverse Feyenoord-coach ineens Steven Berghuis opdoemen met de bal aan de voet en schreeuwt naar hem. Een beetje achteroverhellend volgt Advocaat hoe de aanval doodloopt, schudt zijn hoofd kort en wenkt daarna huppend op zijn tenen scheidsrechter Blom om een wissel aan te vragen, terwijl hij Geertruida weer bij zijn nekvel pakt.

Het is de grote Dick Advocaat-show in Venlo als slotstuk van de grote Dick Advocaat-vierdaagse. Door een 3-0-zege op VVV begint de zoveelste tour van de 72-jarige coach door voetballand positief.

Significant beter voetbalt Feyenoord niet ineens. Vooral na rust verzandt de naar de middenmoot afgezakte topclub ondanks een 2-0-voorsprong binnen 33 minuten weer in slordig, onsamenhangend spel. Maar VVV heeft na zes nederlagen op rij, waarvan de laatste voor de beker tegen de amateurs van Groene Ster, te weinig zelfvertrouwen om echt door te bijten.

De bijrol is zodoende voor VVV-coach Robert Maaskant die witte zakdoekjes, bier en ‘Maaskant rot op’-spreekkoren naar zijn hoofd krijgt. Maaskant, net als Advocaat erkend clubhopper, draait na afloop geroutineerd een positieve draai aan de middag. ‘We waren niet de veel mindere. Ik heb een goede reactie van de spelers gezien. Dat de negatieve aandacht zich verder op mij richt, is prima.’

Voor de rest staat iedereen in de diepe schaduw van de kleine generaal, zelfs zijn markante assistenten Cor Pot en John de Wolf stellen zich op in de luwte. Het is Advocaat die zijn dug-out uitsnelt om als een pupillentrainer tegen linksback Haps te vertellen dat hij naar spits Jørgensen moet gooien, die middenvelder Toornstra maant het compacter te houden. Ook vierde man Martens weet weer dat de Haagse gifkikker terug op de Nederlandse velden is. In de 23ste minuut neemt Advocaat hem op de korrel, nadat Feyenoord een (terechte) vrije trap tegen heeft gekregen.

Dick Advocaat (rechts) tijdens zijn eerste wedstrijd als coach van Feyenoord. Beeld Jiri Buller

Veel energieker dan menig andere Feyenoord-medewerker beklimt Advocaat op deze druilerige zondag de trappen in VVV-stadion De Koel. ‘Die heb ik zelf nog gebouwd’, zegt hij na afloop grappend, want ook bij VVV verdiende Advocaat eens zijn geld, inmiddels ruim veertig jaar geleden.

Feit: Feyenoord toont meer vechtlust en is wat dynamischer dan de rampzalige weken ervoor met verlies bij Fortuna, Young Boys en Ajax onder de vorige week maandag vertrokken coach Jaap Stam.

VVV’s technisch manager Stan Valckx ziet de figuurlijke bui voor het duel al hangen. ‘Ik ken Dick goed, had liever gehad dat hij een weekje later was gekomen. Hij kan als geen ander spelers raken en de organisatie op orde brengen.’

Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis, de voor het seizoen beoogde azen, tekenen voor de treffers. Jørgensen scoort voor het eerst dit seizoen na een zelf opgezette aanval en met vriendelijke medewerking van de VVV-defensie, Berghuis knalt daarna van afstand prachtig raak na de bal wat gelukkig te hebben meegekregen. Kort voor tijd benut die laatste nog een strafschop, als VVV al met tien man staat vanwege rood voor verdediger Kum.

Advocaat heeft ‘een heel duidelijk visie’, is ‘kort, krachtig en duidelijk’, vertelt Berghuis, die de trainer al vaker meemaakte. ‘Hij prikkelt met bepaalde opmerkingen.’ Overigens benadrukt Berghuis dat Stam hem ook kon raken.

Een duidelijk verschil is sowieso dat Advocaat zijn spelers in de pers niet spaart. De backs Karsdorp en Haps krijgen er zondagmiddag van langs. ‘Ze waren te behoudend en dat was niet de opdracht. Geertruida valt in voor Karsdorp, rent drie keer naar voren en je ziet dat je het ze lastig maakt.’

Advocaat wijzigt vooral het defensiecentrum. Deels noodgedwongen, want Eric Botteghin haakt voor het duel geblesseerd af. Hij is daarvoor afgezet als eerste aanvoerder door Advocaat. ‘Hoe hij dat opnam? Weet ik niet, het was gewoon een mededeling.’

Voor tere zieltjes is geen plek. De blessuregevoelige Jørgensen slaat kunstgraswedstrijden liever over, maar snapt ook dat het nu aanhaken of afhaken is. ‘Ik heb tegen hem gezegd dat hij moet spelen, dat wilde hij zelf ook.’

Nieuwe ogen dwingen, en bieden ook kansen. Jan-Arie van der Heijden was afgeschreven na een vroege wissel tegen FC Utrecht medio augustus, maar tegen VVV is hij ineens weer 90 minuten de defensiechef. Van der Heijden zinspeelt er in Venlo op dat de clubleiding wilde dat Stam hem niet meer zou opstellen.

Advocaat heeft er maling aan. Hij stelt Van der Heijden op, en maakt Berghuis aanvoerder. ‘Ik wil hem nog meer verantwoordelijkheid geven, prikkelen. Hij is een mooie voetballer, maar hij kan ook beter.’

De steekjes en steken worden afgewisseld door een compliment voor de ‘geweldige’ instelling. ‘Misschien dat ze fouten gingen maken doordat ze té gemotiveerd waren.’ Hoe dat kwam? Advocaat heeft wel een idee, zegt hij grijnzend als hij de laatste trappen naar de spelersbus op hupt.