Slotconclusie Winterspelen: vooral vrouwen en ervaren rotten krijgen medailles omgehangen

Irene Schouten poseert met haar gouden en bronzen medailles op de laatste dag van de Olympische Winterspelen. Beeld ANP

Chef de mission Carl Verheijen toonde zich zaterdagavond tevreden met het resultaat. Hij mikte van tevoren op een medailletotaal van ‘richting de twintig’. Met zeventien podiumplaatsen bleef Nederland daar net van verwijderd, maar volgens Verheijen overtrof het aantal olympische titels juist de verwachtingen. Als de Nederlandse ploeg ergens iets had laten liggen, dan was het brons, meende hij.

De vrouwen bleken de gouddelvers op de Winterspelen. Irene Schouten en Suzanne Schulting waren goed voor vijf van de acht overwinningen, Ireen Wüst pakte nummer zes. Slechts twee olympische titels werden door mannen behaald: Thomas Krol op de 1.000 meter en Kjeld Nuis op de 1.500.

Sowieso waren het over de gehele linie de vrouwen die de meeste successen voor Nederland boekten. Dat is al langer een trend. In Nederland wordt een topsportcarrière van vrouwen meer geaccepteerd dan in veel andere landen. En het niveau van de begeleiding is er relatief hoog.

Schaatsen is niet langer de enige sport die kampioenen en medailles oplevert. Kimberley Bos zorgde voor brons bij skeleton. Bij het shorttrack waren de prestaties nog beter dan vier jaar geleden, dankzij de medailles van Schulting (vier) en de relayploeg. In 2018 waren er vier individuele podiumplaatsen voor Sjinkie Knegt, Yara van Kerkhof en Schulting, maar een gouden medaille minder.

De dominantie van de 24-jarige Schulting verhulde het tegenvallende toernooi bij de mannen. Die waren volgens Jeroen Otter fysiek in orde, maar konden het niet laten zien op het ijs van het Capital Indoor Stadium. Die vaststelling baarde de bondscoach zelf ook zorgen.

Spoeling is dun

Bij het langebaanschaatsen was de spoeling ook dun. Schouten reed uitstekend, Wüst, Nuis en Krol waren scherp, maar met twaalf medailles is er duidelijk sprake van een dalende lijn in de olympische prestaties sinds Sotsji in 2014. Toen overtroffen de schaatsers alle verwachtingen met in totaal 23 medailles. In Pyeongchang in 2018 was de oogst met 16 langebaanmedailles nog altijd fors.

Afgezet tegen het maximale aantal te behalen podiumplaatsen in Beijing, 34, stonden de twaalf plakken gelijk aan iets meer dan eenderde van het totaal. In 2014 was dat nog meer dan 70 procent. Relatief is de oogst van Beijing vergelijkbaar met die van 1998, toen in Nagano vijf keer goud, vier keer zilver en twee keer brons werd veroverd. Toen stonden de massastart en ploegenachtervolging nog niet op het programma.

Het is mogelijk dat de prestaties in Sotsji en Pyeongchang extreme uitschieters waren en dat met het afscheid van topschaatsers als Wüst en Sven Kramer de verhoudingen in het schaatsen weer normaliseren. Er ligt in ieder geval weer meer ruimte om te Nederlanders te overklassen, zoals de tweevoudige Zweedse stayerkampioen Nils van der Poel liet zien.

Tegelijkertijd is duidelijk dat Nederland kwetsbaar is op de teamonderdelen, die voor veel gedoe zorgen tijdens de olympische kwalificatie en weinig eremetaal opleveren. Ondanks het aanwijzen van twee schaatsers bij de mannen, Kramer en Marcel Bosker, bleef de mannenploeg steken op de vierde plaats. De vrouwen maakten met brons ook weinig indruk.

Antoinette de Jong, Marijke Groenewoud, Irene Schouten, Ireen Wüst poseren met hun bronzen medaille van de ploegenachtervolging. Beeld AFP

Er gaan steeds meer stemmen op bij de olympische selectieprocedure individuele afstanden centraal te stellen. Volgens Jac Orie is het een heilloze weg om zoveel nadruk op de ploegenachtervolging te leggen. Alles winnen kan niet als er maar negen mannen en negen vrouwen per land mee mogen. ‘Wie laat je thuis? Drie medaillekandidaten ten koste van één medaille op de achtervolging?’, was de retorische vraag van de coach die met Krol voor de zesde Spelen op rij een goudenmedaillewinnaar bijstond.

Geen jeugdige verrassingen

Jeugdige verrassingen waren er niet in Beijing. Op de individuele nummers was de 23-jarige Jutta Leerdam met zilver op de 1.000 meter de jongste, maar zij werd van tevoren tot de favorieten gerekend. Leerdam was slechts één van twee olympische debutanten die een medaille scoorde. De ander, Krol, is al 29.

Dat olympische successen op steeds latere leeftijd worden geboekt, past in een internationale trend. Kennelijk speelt ervaring mee. Dat biedt voor de cijferaars bij NOCNSF en de KNSB hoop voor de komende Spelen. Olympisch sterren als Schouten (29) en Schulting (24) kunnen allebei nog wel een tijdje mee.