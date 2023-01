Slot noemt niet gegeven strafschop in topper Twente - Feyenoord onacceptabel

Joshua Brenet van FC Twente kopt knap de 1-1 binnen, Feyenoorder Quilindschy Hartman kan slechts toekijken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het voetbal zelf is soms matig in de eredivisie, puur technisch gezien, maar er is energie en passie, lust tot aanvallen. Intensiteit. Gelijkwaardigheid. ‘Het was een goed niveau voor de top van de eredivisie’, aldus trainer Ron Jans van FC Twente na de 1-1 in de topper rond lunchtijd. Zelfs de doelpunten in Enschede waren bijna identiek, de kopballen van Santiago Gimenez (Feyenoord) en Joshua Brenet, na hoge voorzetten van links.

Groeit het kampioensgevoel bij koploper Feyenoord, als ensemble van onoverwinnelijkheid? Slot: ‘We krijgen meer zelfvertrouwen. We zijn moeilijk te verslaan. Het besef heerst dat er groei is. Geloof. Het was enerverend, geweldig om naar te kijken. Aanvallende backs, buitenspelers.’ Weer is een aanval afgeslagen door Feyenoord, na de 1-1 van vorige week tegen Ajax. Koppositie gehandhaafd, omdat ook AZ gelijkspeelde. En toch was daar ook teleurstelling, zoals het een mogelijke kampioen betaamt. Niet uitgelopen, weer een gelijkspel. Twente, de outsider bij de vijf kandidaten, op zes punten gehouden.

FC Twente zal trouwens op zijn beurt denken: we hadden kunnen winnen van Ajax, twee weken geleden (0-0), en nu van Feyenoord. Want als Vaclav Cerny scoort, vijf minuten voor tijd, in plaats van met zijn inzet de geweldige doelman Justin Bijlow te raken, is het 2-1, dan schuift de stand nog meer in elkaar.

Een minuut voor die kans van Cerny gilde Feyenoord terecht om een strafschop vanwege hands van Robin Pröpper, maar scheidsrechter Allard Lindhout gaf een vrije trap aan FC Twente voor een duwtje van Gimenez in de rug van Pröpper. Een minimaal duwtje, zoals er duizend zijn elke wedstrijd. ‘Het was een onacceptabele beslissing’, aldus Slot. ‘Details bepalen vaak de uitslag.’

Potentiële kampioen

Feyenoord handelt steeds vaker als potentiële kampioen, door vrij rustig te blijven. Op een gegeven moment komt alles samen met een elftal, en dat proces is bij Feyenoord aan de gang. De spelers, hoe relatief kort ze ook bij elkaar zijn, zijn duidelijk geïnstrueerd door de technische staf en voelen elkaar aan. Ze voetballen lang niet altijd goed, maar ze nemen vertrouwen mee, in elkaar en in de afloop. Zo kan het dat Quinten Timber zegt, als hij de uitslag beschouwt: ‘Een kleine teleurstelling.’

Het kan best het seizoen van Feyenoord zijn. De concurrentie, Ajax en PSV met name, rommelt maar wat aan, zodat een trits andere clubs voorzichtig denkt aan een scène op een bordes, ergens in mei. De Feyenoorders zijn ook onsportief, indien ze dat nodig achten. Justin Bijlow komt in de eerste helft ver zijn doel uit, redt een doorbraak van Virgil Misidjan met een sliding en gooit dan, als Misidjan snel wil inwerpen, een andere bal in het veld.

Het is buitengewoon onsportief zelfs. Dat vindt ook Slot, al noemt hij het ook ‘een slimmigheidje.’ De sporter die kampioen wil worden zegt: nuttige actie. Zoals Alireza Jahanbakhsh gaat liggen na een duwtje van Misidjan en simuleert dat hij hevig is geraakt. Feyenoord doet het na de 0-1 lange tijd rustig aan, vooral Bijlow, die na zijn gele kaart uit de eerste helft bepaalde risico’s neemt.

Aantrekkelijk duel

Het is al met al een aantrekkelijk duel, met twee uitstekende doelmannen, want Lars Unnerstall blinkt wekelijks uit. Ploegen met dezelfde spelopvatting, met aanvallers op de vleugels en een schaduwspits. Arne Slot wisselt vrij veel, maar als wissels goed uitpakken, hoor je niemand. Slot koos zondag voor Gimenez in plaats van Danilo als spits, al voetbalde die twee seizoenen geleden dan bij FC Twente. Gimenez loopt iets minder, hij is bonkig en behendig. Maar uiteindelijk draait het toch om doelpunten bij een spits en Danilo had een paar keer niet gescoord. Dus deed Gimenez mee. Toen Szymanski voorzette van links won hij het duel makkelijk, voor een machtige kopbal.

FC Twente heeft de beste verdediging van het land, althans qua aantal geïncasseerde doelpunten, inclusief zondag slechts twaalf. Maar FC Twente scoort ook te weinig. Slechts 31 treffers. Het middenveld scoort zelfs bijna nooit. Met name Michel Vlap gaat bijna zichtbaar gebukt onder de droogte. Hij is een speler met potentieel vijftien goals in een seizoen, maar hij staat op nul. En dus verving Sem Steijn hem na rust, toen Twente opportunistisch op zoek ging naar de uiteindelijk verdiende 1-1. Ook een kopbal, nu van de overal actieve verdediger Joshua Brenet, na een voorzet van Michal Sadilek. Trainer Ron Jans was opgetogen: ‘In alle topwedstrijden laten we zien gelijkwaardig te zijn.’ De volgende topwedstrijd is trouwens alweer volgend weekeinde: Feyenoord - PSV.