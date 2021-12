‘Slordige’ Nils van der Poel schaatst wereldrecord op 5 kilometer in Salt Lake City

De Zweed Nils van der Poel juicht nadat hij het wereldrecord op de 5000 meter heeft verbeterd tijdens de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. Beeld AP

Het zag er zoals vaker slordig uit bij de 25-jarige Van der Poel. Zijn bovenlichaam slingerde op de rechte einden heen en weer. In de eerste helft van de race zochten zijn onrustige armen nog weifelend zijn rug, maar naarmate het zwaarder werd, kwamen zijn armen helemaal niet meer naar achteren. In de bocht hing hij diep met zijn linkerschouder naar beneden. Niemand rijdt zoals hij, maar ook niemand rijdt zo hard.

De opening van Van der Poel, regerend wereldkampioen en dit seizoen onverslaanbaar op de langere afstanden, was weinig indrukwekkend: 20,1. Hij was daarmee de traagste van het veld. Hij was er zelf ook niet tevreden over. ‘Het was mijn langzaamste eerste 200 meter ooit’, vertelde hij na afloop bij de NOS. Hij had de snelheid niet in de benen, had de start te weinig geoefend de afgelopen twee weken.

Pas na anderhalve ronde was zijn motor warm en schoot hij naar beneden, naar 28,0. ‘Onregelmatig’, noemde Van der Poel zijn race. Hij was zoekende op het ijs. Na een periode met veel fietstrainingen wist hij niet wat te verwachten en rondes onder de 29 seconden waren hem vreemd. Voor zijn wereldrecordrace was een rondje 28,8 het rapste wat hij op de 5.000 meter had laten zien.

Die onbesuisde duik naar 28,0 moest hij vrijdag bezuren in het slot van zijn race. Voor het doorbreken van de 6-minutengrens moest hij lage 28’ers blijven rijden, maar de drie slotronden gingen in 28,6. Dat was nog wel genoeg om met 0,3 seconden Ted-Jan Bloemen het oude wereldrecord (6.01,86) te ontfutselen.

Roest

Achter Van der Poel reed Patrick Roest verrassend naar de tweede plaats in 6.04,41, ruim voor Davide Ghiotto (6.07,27). De 25-jarige Nederlander was de eerste weken van het schaatsseizoen maar matig in vorm en koesterde slechte herinneringen aan de baan in Salt Lake City. Als favoriet op de WK afstanden van 2020 stelde hij er teleur.

Er was vrijdag niets van terughoudendheid te merken. Roest, die pas twee dagen in de VS was, tiktakte in een soepel ritme over het ijs. Naar het slot toe wist hij zelfs te versnellen. Met zijn eindtijd bleef hij iets meer dan een seconde verwijderd van het Nederlands record van Sven Kramer, dat sinds 2007 op 6.03,32 staat.

Het is lang geleden dat een Zweedse schaatser het wereldrecord op de 5 kilometer in handen had. Jonny Nilsson was in 1965 de laatste. Hij kon er maar drie weken van genieten, want begin maart van dat jaar kaapte de Noor Fred Anton Maier het alweer weg. Hoe lang dit record van Van der Poel mee gaat is afwachten.

Volgend weekend, als de schaatsers de eveneens hooggelegen en snelle ijsbaan van Calgary aandoen, dan zou het er zomaar weer aan kunnen gaan. Anders dan bij zijn Zweedse voorganger is Van der Poel dan wel zelf de grootste kandidaat.