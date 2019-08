Slordig PSV boekt florissante zege

Mohamed Ihattaren maakt de openingstreffer voor PSV. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het opzwepende Pump up the jam klonk in de rust bij PSV-Apollon Limassol, vooral tot genoegen van de 35-plussers op de tribune. De house-klassieker uit 1989 moest de thuisclub inspireren in het heenduel om plaatsing voor de groepsfase van de Europa League na een zouteloze eerste helft. Spelers die de pompende bassen zullen herkennen, heeft PSV niet. De vijf routiniers die de selectie van coach Van Bommel telt lagen nog in de luiers of konden net lopen toen de nummer-1-hit van Technotronic uitkwam.

Hoe dan ook trof PSV direct na rust doel na een sublieme counter via Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. Laatstgenoemde, de in 2002 geboren benjamin nota bene, rondde geroutineerd af. Het bleek de opmaat voor meer moois, vooral van de 20-jarige Cody Gakpo die eens temeer bewees een geweldige binnenkant-voet-trap te hebben en de verre hoek vond, waarna Denzell Dumfries (23) een miscommunicatie in de Apollon-defensie afstrafte. De 3-0-score zal zelfs de uiterst voorzichtige Van Bommel optimistisch stemmen voor de return.

Pompen of verzuipen

Pompen-of-verzuipen-voetbal, waarvoor PSV die ochtend nog vanuit Turkije een specialist had laten overkomen, hoefde zijn ploeg nimmer te spelen. Een goed resultaat thuis moet een buffer geven voor een hete Cypriotische avond over een week, zo wist Van Bommel vantevoren. PSV kan met de 3-0-stand achteroverleunen en speuren naar geschikt uitbraakmateriaal; een speltype dat bij PSV de laatste jaren uitstekend op de maag ligt.

De florissante uitgangspositie geeft PSV ook extra lucht op een ander toneel waarop het actief is, dat van de transfermarkt. De finale handtekeningen onder de transfer van Hirving Lozano naar Napoli voor 40 miljoen euro bruto zijn nog altijd niet gezet, maar PSV schakelde donderdag snel door naar een eerste nieuwe aanvaller. De 31-jarige van Olympique Marseille gehuurde Konstantinos Mitroglou werd donderdagochtend gekeurd en zat ’s avonds al op de bank. De 65-voudig Grieks international, opgegroeid in Duitsland net over de grens bij Venlo, presteerde uitstekend in eigen land en scoorde er ook lustig op los voor het Portugese Benfica, maar zijn loopbaan kende daarna een neerwaartse curve met als dieptepunt zijn recente huurperiode bij de Turkse topclub Galatasaray waarvan veel fans vreugdetranen plengden dat Mitroglou vertrok.

Of de spits zijn bijnaam ‘Mitrogol’ in Eindhoven weer van glans kan voorzien is de vraag. Donderdagavond kwam het bebaarde breekijzer tien minuten in actie. Hij oogde niet al te beweeglijk, maar was amper van de bal te krijgen, en wist met zijn snelle voeten vlak voor tijd nog Dumfries te lanceren. De voorzet van de back werd echter jammerlijk gemist door Malen.

PSV zoekt nog naarstig naar een offensieve creatieve geest en scant daarvoor vele podia af. Vooral voor rust bleek dat een dergelijke speler geen overbodige luxe is. En ook dat aanvoerder Afellay snel fit moet worden. PSV was vaak slordig, met Pablo Rosario voorop. De 22-jarige middenvelder moet de nieuwe leider worden, bij afwezigheid van Afellay draagt hij de aanvoerdersband, maar die lijkt te knellen.

Bergwijn, de beoogde nieuwe sterspeler die een centrale rol bekleedt, kwam langdurige fases niet aan de bal, terwijl Ihattaren zich zijn nieuwe positie op de rechterflank nog overduidelijk eigen moet maken. Van Bommel denkt dat het naarmate het seizoen, voor PSV toch alweer acht duels onderweg, beter zal gaan. ‘Er zit veel rek in.’

Arjen Robben-stijl

Het Philips stadion was matig bezet, al zongen de fanatiekelingen in de sfeervakken op de Oosttribune als vertrouwd 90 minuten. Een prestatie op zich gezien de eerste 45. Na een half uur stichtte Apollon nota bene het eerste gevaar via een gekraakt schot van aanvaller Gianniotas dat PSV-doelman Zoet knap redde met zijn been. PSV claimde even later een strafschop na een valpartij van Gakpo, maar arbiter Kulbakov wilde er niets van weten.

De in de rust losgemaakte heupen konden in de 47ste minuut helemaal los toen de PSV-aanvallers als hazewindhonden opstoomden en elkaar als magneten vonden. Van Malen naar Bergwijn terug naar Malen die haarzuiver voorgaf op de naar binnen gekropen Ihattaren, die simpel scoorde. Gakpo nam negen minuten later in vertraagde Arjen Robben-stijl de bal mee naar binnen en krulde die prachtig binnen en na ruim een uur profiteerde de mee naar voren geslopen Dumfries van een inschattingsfout van Apollon-doelman Mall.

De score had nog makkelijk een slechter aangezicht voor PSV kunnen krijgen, want invaller Pereyra was eerst zelf dicht bij een treffer en stelde daarna met een weergaloze hakbal collega-invaller Papoulis in staat te scoren. Zoet las diens stiftje echter perfect en plukte de bal boven zich stijlvol. Daardoor kan PSV volgende week met een gerust hart afreizen naar de plek waar een jeugdige Van Bommel in 2000 zijn debuut maakte.