Slordig Oranje richt zich op tijd op en haalt finale van Nations League

Kyle Walker van Engeland maakt een eigen goal: 2-1. Beeld Reuters

Blijkbaar waren weinig Liverpool-fans meegereisd naar Portugal, want de Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk werd bij elk balcontact uitgefloten door het Britse legioen. Het was op zijn minst ironisch, na de Europese triomftocht van de stoere verdediger die een cultheld is geworden in Liverpool.

Maar de Nations League heeft toch een andere status dan de Champions League, waarin Liverpool en Ajax een glansrol vervulden. Woensdag vertelde bondscoach Ronald Koeman dat ook hij de nodige scepsis had moeten overwinnen. Nations League, wat stelt dat toernooi eigenlijk voor? Wat win je ermee? Duitsland nam degradatie uit de Nations League voor lief, omdat de route naar het EK in 2020 er niet door werd belast.

Prestige, geld, punten voor de wereldranglijst; het zal allemaal wel. De Nations League moet zich nog bewijzen, al is een finale tussen Portugal en Nederland toch een mooie apotheose.

Spelen met zware benen na een lang en slopend seizoen, zoals Van Dijk het formuleerde, bleek in het Estadio D. Afonso Henriques in Guimaraes geen sinecure. In de eerste helft worstelde Oranje opzichtig met zichzelf, waarbij Matthijs de Ligt met een pijnlijke misser aanvankelijk model stond voor de nonchalance in het Nederlandse spel.

De Ligt heeft alle Europese topclubs voor het uitkiezen na een schitterend seizoen met Ajax en het Nederlands elftal. Je vergeet soms dat hij pas 19 jaar is, zei bondscoach Koeman, woensdag in Guimaraes. Vorige week had hij een gesprek gehad met De Ligt over zijn toekomst. De inhoud bleef geheim, maar indirect was het advies van Koeman helder. De Ligt moet ook bij zijn volgende werkgever wekelijks spelen, in een ploeg die zijn kwaliteiten optimaal benut.

Op een slippertje was De Ligt afgelopen seizoen nauwelijks te betrappen geweest, maar in de 30ste minuut verslikte hij zich in een terugspeelbal. Hij corrigeerde die inschattingsfout met een tackle op het scheenbeen van de doorgebroken Marcus Rashford en de VAR weigerde te kijken naar een overtreding op Frenkie de Jong, die eraan vooraf zou zijn gegaan.

Op de strafschop voor Engeland viel niets aan te merken. Met Jasper Cillessen op doel weet je het eigenlijk al, want de reservekeeper van Barcelona is geen penaltykiller. Hij dook reeds de verkeerde kant op nog voor Rashford de bal koeltjes in de rechterhoek plaatste: 0-1. Cillessen voorkwam na rust met een fraaie reflex wel de 2-0 voor Engeland.

Fletse flankspelers

Engeland had er evenmin veel van gebakken, met een ploeg die startte zonder de internationals van Liverpool en Tottenham Hotspur. Pas na rust verving Tottenham Hotspurs-spits Harry Kane Rashford, die een flinke tik van Denzel Dumfries had gekregen.

Nederland creëerde voor rust helemaal niks, Steven Bergwijn en Ryan Babel waren fletse flankspelers. Memphis Depay moest een golf van publiciteit verwerken, nadat zijn biografie Heart of a Lion vanuit het niets de toppositie van de bestsellerslijst bereikte.

Memphis kende al een valse start met een ongelukkige aanname op aangeven van Wijnaldum, waarna hij de bal na een afzwaaier in de tribunes schoot. In de tweede helft schoot hij kiezelhard, maar wel recht op keeper Pickford af en in blessuretijd had de 25-jarige spits moeten scoren op aangeven van Bergwijn. Ook nu miste hij volledig. De vrije trap in de eerste verlenging was een herkansing voor Memphis, maar Pickford kon de bal simpel vangen.

Tweede bedrijf

Engeland liep in het tweede bedrijf vrolijk achteruit en gunde Nederland de bal zonder serieus te worden getest. De bedrijvige Wijnaldum was het cement tussen de stenen, De Roon zijn te sobere adjudant op het middenveld. Koeman bracht Donny van de Beek pas na ruim een uur voor meer diepgang. Prompt had de middenvelder van Ajax de winnende treffer op zijn schoen, maar hij schoot over het doel van Pickford.

Uitgerekend De Ligt illustreerde de veerkracht van Oranje met een ongekende metamorfose. En weer etaleerde hij zijn handelsmerk, de kopbal. Memphis nam de corner op maat en kijk dan hoe De Ligt als een arend door het luchtruim zweeft. Kyle Walker sprong vergeefs met hem mee en hield de Ajax-verdediger even vast. Maar de timing van De Ligt was perfect, hij knikte de bal snoeihard achter Pickford: 1-1.

De VAR hield Oranje vervolgens overeind, nadat invaller Lingard Engeland op 2-1 had gezet. De Franse arbiter Turpin annuleerde de treffer op last van de videoscheidsrechter vanwege buitenspel. In gedachten had Memphis dan toch nog zijn stempel op de halve finale gedrukt, toen Stones zich verslikte en hij vrije doortocht kreeg. Pickford pareerde de inzet van Memphis, waarna Walker in een sprintduel invaller Quincy Promes net voorbleef maar de bal wel in eigen doel werkte: 2-1.

In de slotminuten van de tweede verlenging haalde Memphis dan toch zijn gram. Hij was de aangever, nu was Promes wel de afmaker: 3-1. Zondag wacht een mooie confrontatie met het Portugal van Ronaldo, De Ligt zal glimlachend terugdenken aan zijn eerdere duels met de topschutter in de Champions League.