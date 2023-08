Slordig Feyenoord laat punten liggen bij seizoensouverture na discutabele rode kaart

Feyenoorder Bart Nieuwkoop en Dimitrios Siovas van Fortuna Sittard. Beeld ANP

Loodzwaar werd het zondagmiddag voor Feyenoord vooral door een vroege rode kaart voor Bart Nieuwkoop (25ste minuut), de teruggekochte rechtsback die vol energie aan de wedstrijd begon en zich onderscheidde met een aantal uitstekende voorzetten. Nieuwkoop stond op de achillespees van Cordoba, na tussenkomst van de VAR trok scheidsrechter Dieperink rood. Die beslissing was discutabel en leidde tot luide protesten van spelers, staf en publiek.

Beide ploegen grossierden in slordigheden, maar ook in strijdbaarheid. Van Feyenoord is dat laatste bekend. Maar ook Fortuna toonde fysieke kracht, er zijn handenbinders en in spelverdeler en voormalig wonderkind Halilovic loopt er een steekpasser van formaat tussen de Limburgse linies door. Vorig seizoen pakte Fortuna ook al een punt mee bij de kampioen. En coach Danny Buijs maakte het zijn oud-studiegenoot en Feyenoord-trainer Arne Slot al vaker heel moeilijk toen hij nog dienst was van FC Groningen.

Halve handrem

Het bleef daardoor oppassen voor de thuisclub, Feyenoord viel lang aan met een halve handrem erop. Fortuna kreeg via slinkse uitbraken de grootste kansen, maar met name spits Gladon sprong er slordig mee om. Kolderiek was een moment in de tachtigste minuut toen Feyenoord-verdediger Geertruida terugspeelde op de uitgekomen doelman Bijlow die uitgleed. Fortuna-aanvaller Cordoba had een leeg doel voor zich maar zijn inzet was te zacht waardoor de uitstekend ingevallen Feyenoord-verdediger Beelen op de lijn redding kon brengen.

Paixao kreeg namens Feyenoord de beste kansen, maar de Braziliaan miste de echte scherpte. Daar waren er meer van bij Feyenoord, zoals Wieffer en Hartman. Middenvelder Zerrouki werd na de rode kaart vlot gewisseld voor verdediger Beelen en was daar niet blij mee.

Problemen genoeg voor de ploeg van Slot die in het laatste kwartier nog met invallers Jahanbakhsh en nieuwe spits Ueda de winst naar zich toe probeerde te halen. Dat lukte in voorgaande seizoenen bijna standaard. Maar Fortuna hield stand, waarmee de eerste verrassing van het seizoen een feit was.