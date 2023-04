Slordig AZ wacht moeilijke klus na troosteloze nederlaag bij Anderlecht

Milos Kerkez (AZ) en Majeed Ashimeru (Anderlecht), die de tweede treffer maakte. Beeld ANP

AZ onderging het voetbal te veel, in plaats van het te domineren, te sturen en echt te beleven. AZ was donderdag: telkens balverlies. Te veel ruimte bieden aan Anderlecht. Slap optreden in duels. Geen scherpte voor de goal, met name bij spits Vangelis Pavlidis. En dan ook nog in de minst slechte fase een tweede treffer incasseren, een fraai schot van de Ghanees Majeed Ashimeru na een razendsnelle uitbraak.

Niet alles is verloren, want Anderlecht is bepaald geen wonderploeg. Minimaal twee keer scoren in Alkmaar, het kan best. Maar AZ bleef met name voor de rust ver verwijderd van het niveau dat de ploeg kan halen, het niveau dat nodig is om de halve finales te bereiken ten koste van de Belgische middenmoter, want meer is Anderlecht niet. Nee, AZ verdiende geen Brussels lof.

De tweede helft was iets beter en scherper, maar toen miste AZ de kansen om de in de eerste helft opgelopen achterstand goed te maken. Over een week zal de club van trainer Pascal Jansen de schade dus moeten repareren, om de halve finale te mogen spelen tegen West Ham United of AA Gent.

Log verdedigingscentrum

Anderlecht – AZ. Qua naam was dat sowieso een uitgemaakte zaak voor Anderlecht, de roemruchte club uit België, met al zijn titels en successen, vooral uit de tijd dat het Belgische clubvoetbal nog een trekker was voor internationale topspelers, uit Nederland bijvoorbeeld. Jan Mulder kan nog steeds lyrisch vertellen over zijn tijd in Brussel, in dampende romantische volzinnen. Maar de tijden zijn veranderd. Anderlecht is zelfs in België overvleugeld en staat negende in de competitie, al was in de Conference League onder meer Villarreal uitgeschakeld.

Nederlandse clubs in de Champions League Nederland mag vanaf seizoen 2024-2025 met de kampioen en de nummer twee deelnemen aan de Champions League. De afgelopen jaren moest de nummer twee zich via voorronden proberen te plaatsen, hetgeen meestal mislukte. Door de zege van Feyenoord op AS Roma en de nederlaag van Sporting Portugal bij Juventus later op de avond, is Nederland verzekerd van de zesde plaats op de zogenoemde coëfficiëntenranglijst, die bepalend is voor hoeveel deelnemers Nederland mag afvaardigen en in welke fase van de toernooien ze instromen. Zeker is nu dat de nummers 1 en 2 van de volgende competitie zich direct plaatsen voor de Champions League van 2024-2025, omdat Portugal is gepasseerd. In 2018 was het Nederlandse clubvoetbal afgezakt naar de veertiende plaats. Nu is zelfs plek vijf in zicht. Zelfs de nummer drie van de volgende competitie heeft kans op de Champions League, via de voorronden. De bekerwinnaar speelt direct in de Europa League en twee andere clubs spelen nog voorrondes van de Conference League.

Van die afkalvende status was tegen AZ, vierde in de eredivisie, weinig te merken. AZ, dat zich zelfs een tijdje kansen toedichtte op de landstitel en in de vorige ronde op indrukwekkende wijze afrekende met Lazio, behaalde sindsdien in drie competitieduels slechts één punt. AZ verkeert gewoon niet in beste vorm de laatste weken en verspeelde telkens de bal op simpele, soms zelfs domme wijze. Het verdedigingscentrum met Sam Beukema en Pantelis Hatzidiakos oogde weinig scherp en log, met domme overtredingen en slechte dekking. Zo viel ook de eerste goal, toen de Panamees Michael Murillo te makkelijk kon inkoppen na een voorzet van Andreas Dreyer. Hatzidiakos liet hem vrij. Bij de 2-0 liet Beukema de voorzet van Francis Amuzu veel te makkelijk toe.

Slappe kopbal

Ook de Alkmaarse aanval, met de niet geheel fitte Jesper Karlsson als invaller een kwartier voor tijd, is al weken uit vorm. Trainer Pascal Jansen wisselde onlangs zijn hele voorhoede, omdat Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson te weinig brachten. Dat bleek ook donderdag. AZ mist ook de kracht en het scorend vermogen van Dani de Wit, die al tijden geblesseerd is. Winteraankoop Sven Mijnans deed het aanvankelijk uitstekend in de schaduw van de aanvallers, maar beleeft een op zich logische terugval.

Zo geloofde Anderlecht, met routiniers als Jan Vertonghen (35) en de aanvallers Islam Slimani (34) en Lior Refaelov (36), en met de uitstekende Nederlandse doelman Bart Verbruggen, of met het Senegalese talent Moussa Ndiaye, steeds meer in de goede afloop. AZ kreeg eindelijk een paar kansjes, met een slappe kopbal van Pavlidis bijvoorbeeld en een half geraakte bal van Sven Mijnans, en ook na de 2-0 had AZ kunnen scoren, via Kerkez bijvoorbeeld. In die zin hoeft de ploeg niet te wanhopen. Ook volgende week zullen er kansen komen. Maar het spel moet beter. Veel beter.