Slordig Ajax maakt het zichzelf moeilijk tegen onverschrokken Fortuna

Zian Flemming (Fortuna Sittard) en Ryan Gravenberch (Ajax) in duel. Beeld ANP

Ajax heeft de neiging het zichzelf onnodig moeilijk te maken. Tal van kansen missen, elke keer weer, het zal de koploper best eens opbreken. En dat natrappen van aanvaller Antony, niet voor het eerst, deze keer kort voor rust op Tirpan, werd gezien en niet bestraft; dat zal best nog wel eens een straf opleveren. Scheidsrechter Dennis Higler zei in de rust tegen trainer Sjors Ultee van Fortuna dat het ‘te zacht’ was voor een straf. Tja, dacht Ultee, natrappen is natrappen.

Dan het doorspelen van Ajax in de 64ste minuut, met het beslissende doelpunt tot gevolg. ‘Daar heb je dan drie sterren voor op je borst’, zei oud-Ajacied Zian Flemming tegen aanvoerder Tadic, waarmee hij wilde zeggen: lekker sportief jullie. Alleen had Fortuna dat toch aan zichzelf te wijten. Lisandro Semedo ging in een poging een strafschop te versieren amechtig naar de grond en bleef liggen. Eerst voetbalde Fortuna zelf verder. Daarna weigerde Ajax de bal uit te trappen en zette een lange aanval op, besloten met een voorzet van Nicolas Tagliafico, bekwaam ingetikt door Sébastien Haller.

Het was misschien ook een reactie op het geschreeuw, dat ergerlijke geschreeuw op het veld, en ook van boven uit een box. Ultee was teleurgesteld. ‘Ik ken Erik (Ten Hag, red.) goed. Hij is sportief.’ Ten Hag: ‘Ze lagen constant op de grond en ze speelden eerst zelf door. Daarna heeft Nico nog een paar keer naar de scheidsrechter gekeken, of hij de bal moest uittrappen.’

David Neres van Ajax aan de bal. Thibaud Verlinden van Fortuna heeft het nakijken. Beeld ANP

Goed georganiseerd

Ultee was nochtans trots op zijn elftal, dat bijna middenmoter is. Goed gespeeld, met lef ook. Fortuna heeft zich in de afgelopen maanden, met hem als vervanger van de ontslagen Kevin Hofland, uit de gevaarlijke zone gespeeld. In voetbalprogramma’s was zelfs de zogenoemde ‘Sjors Ultee meter’ te zien, met het aantal punten. Fortuna Sittard is een heel behoorlijk elftal, goed georganiseerd door de jongste trainer van de eredivisie, Ultee (33) dus.

In zekere zin was de wedstrijd van zondag het klassieke verhaal van de leerling tegen de meester, want Ultee was voorheen bij FC Utrecht assistent van Erik ten Hag. ‘Ik hoop dat hij zo doorgaat’, complimenteerde Ten Hag zijn collega. ‘Goede trainer, goede spelopvatting.’

Een kostelijk verhaal in VI beschreef de jeugd van Ultee, toen hij met zijn vader naar stadions toog, af en toe een opschrijfboekje uit zijn jas haalde en aantekeningen maakte. Hij heeft een diverse opleiding, is voortdurend hongerig naar kennis en praat als Brugman. Hij bracht rust en haalde een reeks punten, al was de uitschakeling in het bekertoernooi tegen NEC afgelopen donderdag een onverwachte streep door de rekening.

Flemming: ‘Sjors is vooral duidelijk. We hebben een totale reset van de voorbereiding gedaan na zijn komst. Terug naar de basis. Eerst focussen op de verdediging, stabieler spelen. Daarna komt het veldspel vanzelf.’

Basisprincipes aanleren

Ultee: ‘Ik wil niet veel zeggen over Kevin, want dat wordt gezien als een aanval en ik wil hem niet afvallen.’ Wat heeft hij dan veranderd? ‘Ik heb van Erik geleerd dat het draait om consequentheid. Als een speler tien keer achter een ander moet aanrennen en hij doet het acht keer en twee keer niet, gaat het alsnog fout. Het gaat om herhalen. Basisprincipes aanleren. Elke dag gesprekken voeren, met beelden erbij.’ En hij gaf zijn ploeg wat gif mee, agressiviteit.

De wedstrijd was open, want Fortuna durft te voetballen, al leunt het graag een beetje, om ruimte te scheppen voor de snelheid van Lisandro Semedo, Emil Hansson en Zian Flemming vooral. Fortuna kreeg ogenschijnlijk veel kansen, al stond meestal iemand buitenspel. Ajax kreeg nog veel meer mogelijkheden, maar ging daarmee zo slecht om dat de problemen te ruiken waren.

Die problemen kwamen na rust, na een prachtige aanval van Fortuna, het steekpassje van Tekie, het slimme voorzetje van Semedo en het intikken van Tirpan. Weg was de voorsprong uit de eerste helft, na een eigen doelpunt van Polter, die na de hoekschop van Labyad de inzet van Schuurs ongelukkig verlengde.

Het was niet de week van de Duitse spits Polter, die donderdag al een strafschop veroorzaakte tegen NEC. In de slotminuut kreeg hij rood, nadat hij doorliep op Alvarez en de VAR het advies gaf aan Higler om van geel rood te maken. ‘Ze winnen door een eigen doelpunt en een treffer omdat ze de bal niet uit schieten’, sneerde Flemming.