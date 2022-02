Slopestyle is misschien wel de meest zuivere vorm van snowboarden. Hier moet je op letten

Nederlandse snowboarder Melissa Peperkamp tijdens de Toyota U.S. Grand Prix in januari 2022. Beeld AFP

Snowboarders drukken zich veel en graag uit in het Engels, dus het gaat al snel over spins, grinds, grabs en flips. Bij die ‘tricks’ kan een leek zich misschien nog wel iets voorstellen, maar wie even niet oplet, zit midden in de 180 melon grabs, triple en quad corks en 1620 Japans.

Bij slopestyle, een van de vijf olympische snowboarddisciplines, is dat misschien nog wel het meest het geval. Voor parallelreuzenslalom en cross is uiteraard ook techniek nodig, maar het gaat er uiteindelijk om wie als eerste over de streep komt. Bij halfpipe en big air gaat het om de sprongen, bij slopestyle komen daar ook nog trucs op buizen en rails bij. Creativiteit speelt een grote rol en bij snowboarden, dat in Amerika is ontstaan, wordt daar vaak een Engelse term op geplakt.

De snowboarder die de meeste punten krijgt van een jury wint bij slopestyle. Daarin spelen grabs – het board vastpakken – en rotaties een grote rol. Voor dat laatste is een heel klein beetje wiskunde nodig om het te snappen.

‘Telt u maar mee’, klonk het laatst in een NOS-reportage over Niek van der Velden, een van de twee Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen. Hij roteerde door de lucht en de commentator concludeerde, nadat hij was geland: ‘Sixteen’.

Die zestien is een afkorting van 1620. Als een snowboarder een keer volledig om zijn as draait wordt dat uitgedrukt als 360 graden. 1620 is dan vier keer 360 plus een keer 180, oftewel vierenhalve rotatie. En vaak wordt dit nog gecombineerd met een schroef, oftewel een corkscrew, meestal afgekort tot cork. Een triple cork 1620 backside flip komt dus neer op vierenhalf achterwaartse salto’s met een drievoudige schroef.

Tussen het tellen door valt op dat snowboarders vaak hun board vastpakken. Die grabs kunnen worden uitgevoerd met een of twee handen, door de benen heen en op verschillende plekken op het bord. Dat levert tientallen varianten op, die ook nog allemaal bijzondere namen hebben gekregen, zoals Bloody Dracula, Canadian Bacon, Seatbelt, Japan en Gorilla. To name but a few.

Juryleden letten er op hoelang de grab duurt (hoe langer, hoe meer punten) en ook of het bord tussen de voeten of aan de voor- en achterzijde wordt vastgepakt. Daartussen zitten no grabzones. Handen die daar verschijnen, worden als niet stijlvol gezien.

Net als bij turnen zijn de hoogte van sprongen en de landing – geen hand op de sneeuw – belangrijk. En er moet vooral ook afwisseling in de afdaling zitten. Afzetten moet bijvoorbeeld met de hakken (frontside, want de borst komt dan naar voren) én de tenen (backside, want de rug komt dan naar voren). Voor de wedstrijd moeten snowboarders bovendien laten weten of ze normaal gesproken met hun linker- of rechterbeen naar voren afdalen. Als ze dan met het andere been de schans of rail benaderen, noteert de jury een switch.

Maximaal 100 punten zijn er te halen, waarvan 60 procent voor trucs en 40 procent voor de algehele indruk. En wie die Engelse termen echt niet trekt, kan natuurlijk gewoon het geluid uitzetten. Dan zie je ook wel wat voor spectaculaire en tegelijkertijd elegante sport het is. Zoals Melissa Peperkamp, die namens Nederland deelneemt, het zegt: ‘Je danst eigenlijk een soort van op je snowboard en dat is een heel fijn gevoel.’