Slechts weinigen zullen de historische voetbalwedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea kunnen volgen

Het Kim Il-sung stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang waar de voetbalwedstrijd tegen Zuid-Korea dinsdag wordt gespeeld. Beeld AFP

De kwalificatiewedstrijd voor het WK Voetbal in Qatar in 2022 is de eerste officiële wedstrijd ooit die in Pyongyang wordt afgewerkt. Vanwege de spanningen tussen de twee landen, die formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn, werden de wedstrijden tot nu toe buiten Noord-Korea georganiseerd. Alleen in 1990, tijdens een periode van voorzichtige toenadering, was Pyongyang het decor voor een vriendschappelijk duel tussen de twee landen.

De afgelopen jaren is de relatie verbeterd, al is er recent weer ruis op de lijn gekomen. Noord-Korea deed begin 2018 mee aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoette de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in sindsdien al vier keer. Parallel hieraan onderhandelde Kim met de Amerikaanse president Trump over het opgeven van zijn nucleaire arsenaal. Die gesprekken zitten inmiddels muurvast en dat heeft ook zijn weerslag op de samenwerking met Zuid-Korea. Pyongyang reageert al maanden niet op meer op telefoontjes uit het zuiden en alle samenwerkingsprojecten zijn opgeschort.

Reis via Beijing

Dat merkte ook de Koreaanse voetbalbond de afgelopen weken, toen het met zijn Noord-Koreaanse evenknie probeerde te overleggen over de logistiek rondom de Koreaanse derby. Het ministerie van Eenwording, dat de contacten met het Noorden onderhoudt, zei vorige week dat alle verzoeken door het Noorden werden ‘genegeerd’.

De Zuid-Koreaanse bond had graag gezien dat de nationale voetbalploeg, met sterspeler Son Heung-min van Tottenham Hotspur in de gelederen, direct van Seoul naar Pyongyang had mogen vliegen – een reis van 45 minuten. Er kwam echter geen antwoord, waardoor de ploeg zondag naar de Chinese hoofdstad Beijing moest afreizen om bij de Noord-Koreaanse ambassade aldaar een visum aan te vragen. De vlucht naar Noord-Korea stond gepland voor maandag.

Ook verzoeken om media en fans mee te nemen naar de wedstrijd werden door het regime in Noord-Korea afgewezen. Daarmee staat vast dat alle vijftigduizend bezoekers van het Kim Il-sung-stadion dinsdag Noord-Korea zullen aanmoedigen. Of dat genoeg zal zijn voor de overwinning is overigens de vraag. Zuid-Korea heeft in de vorige zeventien ontmoetingen slechts één keer verloren van de noorderbuur – al betrof dat wel die ene wedstrijd in Pyongyang in 1990.

Geen telefoons

Saillant detail is dat communicatie met spelers en staf niet meer mogelijk is vanaf het moment dat de spelers maandag in het vliegtuig stapten. Onder meer vanwege veiligheidsredenen laten de spelers en stafleden hun telefoons achter op de Zuid-Koreaanse ambassade in Beijing. Wellicht krijgen ze een leentelefoon, maar daarmee kunnen ze niet op het – in Noord-Korea zeer restrictieve – internet noch naar het buitenland bellen.

Omdat het Noord-Koreaanse regime ook de livebeelden niet zal delen met het zuiden, zullen de Zuid-Koreanen via de persbureaus op de hoogte moeten blijven van het scoreverloop. Wellicht dat Noord-Korea op een later moment nog beelden van de wedstrijd vrijgeeft.

Het gedrag van Noord-Korea is opmerkelijk omdat nog geen jaar geleden allerlei plannen werden gesmeed om samen met het Zuiden allerlei sportevenementen te gaan organiseren, zoals het WK Voetbal in 2030 en de Olympische Spelen in 2032. Zo is sport op het Koreaanse schiereiland in zowel voor- en tegenspoed een speelbal van de politiek.