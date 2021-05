Slechte pitstop kost ‘Veekay’ topklassering in Indy 500

Rinus VeeKay maakt een pitstop tijdens de Indy 500 Beeld AP

Met zijn derde startplek was Rinus van Kalmthout zondag de eerste Nederlander sinds Arie Luijendijk die vanaf de eerste rij vertrok bij de grootste autorace van de wereld. De 20-jarige coureur moet alleen nog minimaal een jaar wachten voordat hij Luijendijk ook kan opvolgen als de laatste Nederlandse winnaar van de Indianapolis 500. ‘Veekay’ reed een nagenoeg foutloze wedstrijd, tot een slechte pitstop hem in het slot van de iconische wedstrijd een topklassering kostte. Hij finishte als achtste.

Vol zelfvertrouwen leefde Van Kalmthout toe naar zijn tweede Indy 500-deelname, twee weken na zijn eerste zege in Indycar, de Amerikaanse evenknie van de Formule 1. Hij fantaseerde in interviews al hardop over de ring voor de winnaar, die hij hoogstwaarschijnlijk niet vaak zou dragen vanwege zijn afkeer voor ringen. En de melk die de winnaar traditiegetrouw over zich heen mag gieten na de race had hij ook al uitgezocht: een flinke fles koude, volle melk.

Op alle vlakken was hij een betere coureur dan de man die een jaar eerder op het iconische asfalt nog teleurstellend als twintigste finishte. Als rookie (debutant) vertrok hij toen knap van de vierde plek, maar verprutste hij zijn race door een mislukte pitstop; Van Kalmthout schoot te ver door en kreeg daarvoor een straf.

Het zijn kleine fouten die in de Indianapolis 500 gigantische gevolgen kunnen hebben. De race over 500 mijl (ruim 800 kilometer) is een uitputtingsslag voor mens en machine. Met een gemiddelde snelheid van zo’n 350 kilometer per uur kan één verkeerde stuurbeweging op de ovale baan leiden tot een enorme crash. De winnaar moet dus in de eerste plaats foutloos blijven. Daarnaast moet zijn team de juiste beslissingen maken als het gaat om de banden- en brandstofstrategie, die allemaal doorslaggevend kunnen zijn in de wedstrijd.

Van Kalmthout startte zondag de race vol bravoure. Binnen drie ronden reed hij al aan de leiding in de 105de editie van de wedstrijd, waar vanwege coronaregels plek was voor ‘slechts’ 135.000 fans. Het is de fase dat de ervaren rotten zich nog koest houden. Die weten dat het pas moet gebeuren in het slot. Veekay kon zich tot zo’n drie kwartier voor het einde van de bijna drie uur durende race probleemloos handhaven in de top van het veld.

In die beslissende slotfase ging het voor hem mis, bij zijn vijfde en laatste pitstop. Die verliep langzamer dan bij de anderen, onder meer omdat hij werd opgehouden door een concurrent. Daarna kon hij zijn hoge tempo van de ronden daarvoor niet volhouden, waardoor hij terugviel tot de achtste plek.

Helio Castroneves, een van die ervaren rijders die de race rustig was gestart, won uiteindelijk de race. De 46-jarige Braziliaan zegevierde voor de vierde keer in de Indy 500. Van Kalmthout kon zich tijdens de huldiging van Castroneves troosten met het idee dat hij het in ieder geval in zijn mars heeft de race te winnen.