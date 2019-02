Slap Feyenoord is weer terug op aarde en verliest van Excelsior

Sven van Beek van Feyenoord kijkt toe terwijl Robin van der Meer (Excelsior) een goal maakt. Beeld ANP

Zo gaat het steeds met Feyenoord, baalt na afloop Jens Toornstra, tegen Ajax nog uitblinker met tal van splijtende demarrages, beslissende passes en een prachtdoelpunt. De middenvelder is tegen Excelsior amper zichtbaar en wordt als eerste gewisseld. Hij mort daar na afloop een beetje over, maar toont ook begrip. ‘Ik kon er ook niet doorheen komen. We speelden met een andere intensiteit, dat sluipt erin en moet eruit. Dat zeggen we steeds, maar het lukt niet.’

Excelsior-uit leek voor Feyenoord een ideaal vervolg op ‘de Klassieker voor de eeuwigheid’. Vol zelfvertrouwen stak het in de ochtend de Van Brienenoordbrug over naar Kralingen. Net als anderhalf jaar geleden, toen Excelsior brutaal het kampioensfeest uitstelde. Beelden van dat duel had Excelsior-coach Adrie Poldervaart vooraf aan zijn ploeg getoond. ‘Om te laten zien dat het kan.’

Sleutel

Excelsior is dit seizoen vaak net wat minder effectief dan voorgaande jaren. De degradatiezone lonkt. De ferme jongens van Feyenoord wilden eroverheen klappen. Niet zozeer met het oog op de ranglijst, waarop het derde staat in een soort niemandsland. Maar meer voor de eigen moraal en als opmaat naar de volgende ontmoeting met Ajax in de halve finale van de beker. Op 6-2 (6 februari) begint de voorverkoop, gaf de social media-afdeling van Feyenoord een steek onder water die niet werd gewaardeerd door coach Giovanni van Bronckhorst.

Een week lang hamerden de na dit seizoen afzwaaiende trainer en aanvoerder Van Persie op de juiste mindset, vertellen ze na de nederlaag met ogen vol ongeloof. Dat zou de sleutel worden, wist ook Poldervaart van tevoren. Boven op het verzorgde voetbal eiste hij strijd, raffinement en diepgang van zijn ploeg. Hij krijgt het zondag allemaal, op een periode kort na rust na, waarin Feyenoord op 0-1 komt via een koele schuiver van Van Persie.

Simpel recept

Simpel klinkt het recept: zet de beste Feyenoord-opbouwers Van der Heijden en Clasie vast, houdt de ruimtes klein voor loopwonder Toornstra, dek zoveel mogelijk door op de inzakkende spits Van Persie en zit buitenspelers Berghuis en Larsson fel op de huid, waardoor de acties buitenom van de backs St. Juste en Verdonk moeten komen. Die blijken veel minder gebrand dan tegen Ajax.

Daar gaan alle wapens van Feyenoord, dat ook nog eens lankmoedig verdedigt in het laatste half uur. Moet gezegd: de treffers van Excelsior zijn van topkwaliteit. Ali Messaoud is het eindstation van een lange combinatiegolf, met als hoogtepunt het laatste tikje naar binnen van Luigi Bruins. Invaller Robin van der Meer werkt vlak voor tijd een soort chipvoorzet van Mounir El Hamdaoui in een keer over Feyenoord-doelman Vermeer. Het is zowat het eerste balcontact van de linksback, die een week eerder al een beslissende voorzet had tegen De Graafschap. Poldervaart geeft de credits aan de speler. ‘Als ik dit had verwacht, had ik wel bij andere clubs gezeten.’

Dwingende El Hamdaoui

Opvallend is vooral het dwingende spel in de slotfase van de 34-jarige, tikje stram ogende spits El Hamdaoui, wiens carrière al een keer of vier voorbij leek, maar die met buitenkant rechts nog steeds kan toveren. Poldervaart: ‘Hij is superfit, wil altijd nóg meer trainen. Hij loopt verschrikkelijk veel, maar zet vanmiddag op het laatst nog moeiteloos ploeggenoten voor het doel als een soort spelverdeler.’

El Hamdaoui werd in 2009 kampioen, topscorer en speler van het jaar bij AZ, en loodste later Ajax naar de Champions League-groepsfase, maar conflicten en vooral blessures kantelden zijn gloedvolle loopbaan op het hoogtepunt. Na tal van omzwervingen dook hij vorig seizoen op bij degradant FC Twente, waar hij door blessures aan meniscus en hamstrings nauwelijks een bijdrage kon leveren. El Hamdaoui, zondagmiddag beslist: ‘Zo mocht het niet eindigen.’

De 15-voudig Marokkaans international, kortstondig adviseur van de Marokkaanse club Chabab Rif Al Hoceima, meldde zich afgelopen zomer bij eerste liefde Excelsior, waar hij na wat trainingen een contract verdiende. Jerdy Schouten, de andere uitblinker zondag aan Excelsior-kant, snapte dat wel: ‘Je zag meteen: hij is een klasse apart.’

El Hamdaoui: ‘Ik weet wat deze ploeg kan en wat ik kan als ik fit ben. Feyenoord was geweldig tegen Ajax, maar dan is het juist moeilijker om hier naartoe te komen. Klein veld, klein stadion, kunstgras; dan moet je in je hoofd schakelen.’

El Hamdaoui voetbalde jarenlang met Van Persie op hetzelfde pleintje, op een uittrap afstand van het Excelsior-stadion. ‘Prachtig om met hem op het veld te staan. Daaruit blijkt hoezeer wij liefhebbers zijn, we hebben toch al veel meegemaakt. Maar we willen allebei nog zo graag.’

Zo graag zelfs dat ze elkaar in zomermaanden wel eens appen: ‘pleintje straks?’ En dan gaan ze weer voetballen. In wandeltempo, om hun lijven te sparen. Maar als ze allebei gestopt zijn fermer en stoerder, weet El Hamdaoui zeker.