Slagveld in Vuelta, maar de schade blijft beperkt voor klassementsleider Roglic

Beeld EPA

Een routeboek is in de Vuelta niet wat het lijkt. De etappe die aangemerkt was als een sprint, werd een heuse klassieker. Voor Fabio Jakobsen was het, zo zei hij tegen Eurosport, alsof hij weer als junior op de Lekdijk bij Everdingen reed. Bij het uitrijden van startplaats Aranda de Duero voelde hij de wind van opzij. Vanaf dat moment ging het los. ‘De klassementsmannen moeten scheel hebben gekeken vandaag.’

Een groep van 47 renners, met daarin onder meer Nairo Quintana en Wilco Kelderman, reed na 800 meter weg. Opvallend: bij de ontsnapte renners niet de rode trui van Roglic. De Sloveen zag de groep wegrijden, maar was niet bij machte om nog in te grijpen. ‘Ik zat niet waar ik had moeten zitten’, erkende hij. ‘Ik heb een fout gemaakt door niet van voren te zitten.’

De voorsprong van de vluchters nam geleidelijk toe. Met nog honderd kilometer te gaan gaapte er tussen de groep Quintana en de achterblijvers zes minuten. ‘Op een gegeven moment was ik bang dat de achterstand zou oplopen tot tien minuten, zo snel ging het’, zei Lennard Hofstede. Behalve Quintana zaten er ook vier Nederlanders in de kopgroep: Wout Poels, Wilco Kelderman, Jetse Bol en Fabio Jakobsen. Deceuninck-Quick Step was met liefst zeven man mee vooraan, bijna de hele ploeg.

De rit over 219,6 kilometer naar Guadalajara werd afgewerkt met een verbluffende gemiddelde snelheid van 50,6 kilometer per uur. Philippe Gilbert had na afloop zelfs 54 kilometer gemiddeld op zijn teller staan. ‘Op vlakke stukken reden we 75 kilometer per uur en maakten we 110 omwentelingen per minuut.’ Zoiets had de 37-jarige Belg nog nooit meegemaakt. ‘En dat na zeventien jaar fietsen.’

Het gevolg was wel dat Jumbo-Visma flink aan de bak moest om kopman Roglic te beschermen. Dat lukte wonderwel, de kopman bedankte na afloop uitbundig zijn ploeggenoten voor hun arbeid. Maar voor de energie die hun inspanning heeft gekost, zal de komende dagen ergens tol moeten worden betaald. ‘We hebben vandaag gewoon een fout gemaakt’, gaf Hofstede onomwonden toe. Mede dankzij de helpende hand van Astana bleef de schade beperkt. ‘Ik ben echt opgelucht, want het had heel anders kunnen aflopen.’

Geheel in de lijn van de etappe was ook de finale er eentje om in te lijsten. Op twee kilometer van de finish was het Zdenek Stybar die namens Deceuninck demarreerde. Of hij ging de etappe winnen of hij zou daarmee het pad voor Gilbert effenen. Dat laatste gebeurde.

De Ierse sprinter Sam Bennett moest door de actie van Stybar te vroeg aangaan, waarna Gilbert met een verschroeiende jump over hem heen kwam. Een fraai staaltje ploegentactiek. ‘Ik geloof dat ik nog maar vijftien jaar langer bij deze ploeg blijf’, twitterde ploegbaas Patrick Lefèvre tevreden vanachter zijn tv.

Slagveld

Zelfs nadat Gilbert van het podium was gekomen, druppelden nog renners binnen. Etappe 17 was een slagveld geworden. ‘Eentje voor de geschiedenisboeken’, noemde de Waal, die volgend seizoen voor Lotto-Soudal rijdt, zijn overwinning. Met zijn indrukwekkende zege liet hij zich ook nadrukkelijk gelden als één van de belangrijkste uitdagers van Mathieu van der Poel, op het WK in Yorkshire over tweeënhalve week.

De groep met Roglic kwam uiteindelijk op 5.29 binnen in Guadalajara. Quintana sprong in het klassement van plek zes naar twee en Kelderman van acht naar zes. Donderdag trekken de renners in de Ronde van Spanje opnieuw de bergen in. Er wacht hen een etappe van 177,5 kilometer tussen Colmenar Viejo en Becerril de la Sierra. Onderweg liggen vier cols van de eerste categorie.

Zondag eindigt de Vuelta in Madrid. Roglic moet nog vier ritten, waaronder twee zware bergetappes, zonder kleerscheuren zien door te komen. Hij was geschrokken woensdag, maar wilde niet al te lang stil staan bij de druk die de komende dagen op zijn schouders rust. ‘Het was zwaar vandaag. Maar we hebben een slag verloren, niet de oorlog.’