Slachtoffers van turnarts Larry Nassar treffen megaschikking met Amerikaanse sportbonden

Turnsters Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman en Maggie Nichols tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat in september, waar een onderzoeksrapport over de zaak werd behandeld. Beeld AP

Tegen de teamarts was aangifte gedaan door honderden turnsters en hun ouders. Onder hen bevonden zich olympische kampioenen als Alexandra Raisman, McKayla Maroney en Simone Biles. Nassar werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van zeker 265 veelal minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.

Ruim 500 slachtoffers

Voor de financiële schadevergoeding hadden zich volgens rechtbankverslagen meer dan 500 slachtoffers van misbruik binnen de gymnastiekwereld gemeld. ‘USA Gymnastics betreurt het trauma en de pijn die de slachtoffers hebben doorstaan ​​als gevolg van de acties en de nalatigheid van deze organisatie’, zo reageerde de voorzitter van de Amerikaanse turnbond Li Li Leung in een verklaring.

Als onderdeel van de schikking werd ook besloten dat een deel van de bestuurszetels van USA Gymnastics (USAG) en het Olympisch & Paralympisch Comité (USOPC) zullen worden toegewezen aan oud-turnsters die slachtoffer waren van het misbruik. De turnbond hoopt dat op deze manier een start kan worden gemaakt met het implementeren van nieuwe regels die jonge atleten in de toekomst beter moeten beschermen tegen misbruik. Daarvoor heeft het Olympisch Comité vijf miljoen dollar uitgetrokken.

‘Deze schikking gaat over de dappere slachtoffers die naar voren durfden te komen en de organisaties dwongen te luisteren en verandering eisten’, zei Michelle Simpson Tuegel, die zeker twintig turnsters vertegenwoordigde.

Verandering

Rachael Denhollander, die in het najaar van 2016 als eerste haar beklag deed over het seksueel misbruik door Nassar, reageerde opgelucht. ‘Het gaat niet om geld, het gaat om verandering’, zei ze in een telefonisch interview met persbureau AP. ‘Het gaat om een ​​nauwkeurige inschatting van wat er is misgegaan, zodat het een veiliger omgeving gaat worden voor de volgende generatie.’

Volgens Denhollander zijn het vijf lange jaren geweest. ‘Het is een hel geweest voor ons allemaal’, zei ze. ‘Om zo lang te moeten pushen om gerechtigheid te krijgen. Dat had nooit zo lang mogen duren.’