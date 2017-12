Slachtoffers kritisch over aanpak onderzoek seksueel misbruik in de sport

Positieve reacties

Een ander slachtoffer, Renald Majoor, die in de jeugdopleiding van profclub Vitesse is misbruikt, is positief over de commissie. Hij sprak De Vries en Kreemers, die zich volgens hem goed hadden ingelezen. 'Ze waren geschrokken van mijn verhaal en vroegen of ik me als slachtoffer voldoende gesteund had gevoeld. Nou, niet dus. Ik heb ze verteld over de stichting die ik aan het opzetten ben om misbruik te voorkomen en slachtoffers bij te staan.'



De commissie spreekt uiteindelijk met een dertigtal slachtoffers. De inhoud van die gesprekken wordt niet gedeeld met de externe onderzoekers Olfers en Vertommen, die zich op afstand gehouden voelen. Er is weinig tot geen overleg en updates over de uitkomsten blijven uit.



Olfers: 'Ik ben niet gekend in de onderzoeksopzet, niet in de onderzoeksmethode, niet in de aanbevelingen en conclusies en ik heb zelfs geen conceptrapportage gezien. Alleen de onderzoekscommissie kan verantwoordelijkheid nemen voor de uiteindelijke rapportage.' Daarmee sluit Olfers niet uit dat het onderzoek van waarde kan zijn. 'Maar', zegt ze, 'ik vrees dat een aantal slachtoffers geen goed gevoel aan het onderzoek heeft overgehouden'.