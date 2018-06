Sky slaat hard terug naar Tourlegende Hinault: ‘Hij begrijpt het duidelijk niet’

De Tour de France begint op 7 juli, de eerste rel is nu al een feit. Team Sky haalde donderdag fel uit naar vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault. De Fransman had deelnemende renners opgeroepen om te gaan staken als Chris Froome aan de start verschijnt. Sky noemt de uitspraken van Hinault ‘onverantwoord’ en vindt hem ‘slecht geïnformeerd.’

Wielerlegende Hinault, tot voor kort werkzaam voor Tourorganisator ASO, zei afgelopen week in de krant Ouest France: ‘Als je het mij vraagt, moet Froome uit de komende Tour geweerd worden. Alleen al om het feit dat hij positief heeft getest. De renners zouden één front moeten vormen. Er komt een moment dat ze moeten zeggen: nu is het genoeg.’

Bij Froome werd in de laatste Ronde van Spanje een te hoge concentratie van het astmamiddel salbutamol in zijn urine aangetroffen. Het reglement van de internationale wielerunie UCI schrijft voor dat er in zo’n geval nader onderzoek moet plaatsvinden. Froome mag nu verklaren hoe er tweemaal de toegestane hoeveelheid salbutamol in zijn lichaam terecht is gekomen.

Het ziet er niet naar uit dat er voor de Tour duidelijkheid komt in de zaak, al was het maar omdat de juristen van Sky ter verdediging een vijftienhonderd bladzijden tellend rapport hebben samen samengesteld.

In een officieel persbericht laat de Engelse formatie weten teleurgesteld te zijn in Hinault. ‘Hij heeft foutieve statements gemaakt over een zaak die hij duidelijk niet begrijpt’, aldus Sky. ‘Zijn commentaar is onverantwoord en gebaseerd op slechte informatie. Chris heeft geen positieve dopingtest afgelegd, hij heeft een afwijkende waarde laten optekenen voor de hem voorgeschreven astmamedicatie.’

Voorts schrijft Sky: ‘Dit proces had normaal gezien vertrouwelijk moeten zijn om de atleet te beschermen, terwijl de feiten worden vastgesteld. Jammer genoeg werd het gelekt. Dit is duidelijk een moeilijke situatie, die niemand sneller opgelost wil zien dan Chris en de ploeg.’

De Tour de France start 7 juli in het westen van Frankrijk met een etappe over 201 kilometer. Froome wil een gooi doen naar zijn vijfde Tourzege. Saillant detail: hij zou daarmee op gelijke hoogte komen met Bernard Hinault.