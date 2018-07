Chris Froome, Tom Dumoulin en Geraint Thomas aan het einde van de 14e étappe van de Tour de France. Foto GettyImages

De top drie van het algemeen klassement van de Tour de France zit er op de laatste rustdag op het oog ontspannen bij. Geletruidrager Geraint Thomas en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome hebben broederlijk naast elkaar plaatsgenomen in een uitpuilend paviljoen bij een hotel op een bedrijventerrein in Carcassonne. In een restaurant in een dorp op een kwartier rijden filmt Tom Dumoulin de cameraploegen en verslaggevers tegenover hem, in een volgepakt bijgebouw. ‘Dit zijn er meer dan ik ooit heb gehad.’

Vanaf dinsdag ontvouwt zich in de Tour de beslissende strijd in de Pyreneeën, waar drie zware bergetappes op het programma staan, en de drie grootste rivalen tonen zich allerminst zeker van hun zaak. Niet alleen zijn de onderlinge tijdsverschillen nog te overbruggen, de onduidelijke rolverdeling van de protagonisten maakt het verloop van de koers nog onvoorspelbaarder.

Tel daarbij ook dat nummer 4, de Sloveen Primoz Roglic, op het vinkentouw zit. Ja, zegt Dumoulin, als hij de vraag krijgt of hij ervan overtuigd is dat hij de Tour kan winnen. ‘Ik heb er vertrouwen in, maar tegelijkertijd heb ik ook mijn twijfels.’

Onwerkelijk

In Carcassonne beklemtonen Froome en Thomas dat ze maten zijn. Ze zijn ploeggenoten sinds 2008, toen ze voor het Britse Barloworld reden en in 2010 overstapten naar Team Sky. ‘Het is bijna onwerkelijk, terugdenkend aan die tijd, en dat we dan nu in deze positie zitten, als de nummers één en twee’, zegt Froome. ‘Ik denk niet dat we dat toen konden geloven.’

Van rivaliteit zou gaan sprake zijn. Thomas: ‘We wonen bij elkaar in de buurt, we trainen samen. We komen goed overeen.’ Dan, een grap met een onbewogen gezicht: ‘Tot nu toe, tenminste.’

Hun precieze ambities laten ze in het midden. Thomas: ‘Ik denk nog niet echt aan winnen. Ik bekijk het dag voor dag.’ Froome zou er vrede mee hebben als Thomas op de hoogste trede van het podium zou staan, ‘zolang het maar een renner van Sky is’. Als hij de vraag krijgt of hij Thomas de komende dagen zal aanvallen, antwoordt hij ontwijkend. ‘Wij zitten in een geweldige positie. Het is aan onze rivalen om aan te vallen. Zij moeten tijd goedmaken.’

Berekenend

Feit is dat Sky er niet gerust op is. De huidige marges op Dumoulin en Roglic zijn te mager om vol vertrouwen de afsluitende tijdrit van 31 kilometer tegemoet te zien. Froome: ’11 seconden op de wereldkampioen is niet comfortabel, nee.’ Hij wijst ook op de sterkte van Dumoulin bergop. ‘Tom is een tijdrijder die een ronderenner is geworden. Hij vindt het best in een klim wat meters te lossen, hij blijft stabiel rijden, meer berekenend. Dat geeft de wedstrijd een andere dynamiek.’ Over Roglic: ‘Hij is een heel getalenteerde tijdrijder. We moeten op hem letten. Hij is er.’

Tussen de uitlatingen door, tekent zich het werkelijke doel af: zoveel tijdwinst pakken in de bergen zodat ze met een gerust gevoel aan de rit tegen de klok kunnen beginnen. Als dat ten koste van één van hen moet gaan, dat wordt dat op de koop toe genomen. Sky is er niet zeker van dat beiden zonder averij de Pyreneeën doorkomen.

De Welshman loopt nog wel eens tegen een slechte dag aan in de derde week. Froome had het soms moeilijk in de Alpen. Veelzeggend is het antwoord op de vraag of Froome Thomas te hulp zal schieten als hij in moeilijkheden komt. Froome: ‘Nee.’ En als de rollen omgekeerd zijn? Thomas: ‘Nee. Het gaat erom deze race te winnen.’

Terugpakken

Dumoulin ziet Thomas als zijn grootse concurrent. Volgens hem is het gat van 1.50 dat hij heeft op Thomas te groot om te kunnen terugpakken in de tijdrit. Maar hij herinnert er aan wat Adam Yates overkwam in de laatste Giro d’Italia. De Brit stortte in de laatste etappes volledig in. ‘Dat zag ik ook niet aankomen. Thomas zal kalm en sterk moeten blijven.’

Hij verwacht dat Froome zal proberen zijn voorsprong op hem te vergroten, maar hij zal niet nalaten zelf het initiatief te nemen. ‘Als ik de benen heb, ja, natuurlijk zal ik het proberen.’

Dat hij zich nu moet richten op twee concurrenten van hetzelfde team, is voor hem een nieuwe ervaring. ‘Ik weet nog niet wat zij gaan doen , ik zal moeten gaan nadenken over scenario’s in de race zelf. Normaal gezien ben ik daar behoorlijk goed in. Daar zal ik op moeten vertrouwen.’

Zolang bij Sky de keus voor de kopman uitblijft, is er ruimte voor speculaties. Zo zou de ploeg het wel goed uitkomen als Thomas in Parijs de bloemen krijgt. Het kan bijdragen aan een herstel van de zwaar gekneusde geloofwaardigheid.

Nog een veronderstelling: Thomas moet zo lang mogelijk het geel dragen om zijn ploegmaat in de luwte te houden. Froome, maandag: ‘Het zou kunnen.’

Eén scenario staat vast, deze week in de Pyreneeën. Geraint Thomas: ‘Het wordt oorlog.’