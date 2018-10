Sky geloofde niet zo in Thomas als Tourwinnaar en gaf Froome voorkeursbehandeling

Team Sky heeft de afgelopen Tour de France Chris Froome geruime tijd als de enige kopman gezien. De latere winnaar, Geraint Thomas, had aanvankelijk niet eens de status van beschermde renner. In de ploegentijdrit, de derde etappe, kreeg de Welshman te horen dat hij bij een val of lekke band niet zou worden opgewacht.

Geraint Thomas, in gele trui, op het podium tijdens zijn huldiging op de Champs-Élysées. Beeld AP

In zijn boek The Tour According to G: My Journey to the Yellow Jersey, dat donderdag verschijnt, beschrijft Thomas zijn frustratie over de voorkeursbehandeling van de viervoudig Tourwinnaar die op jacht was naar zijn vijfde zege in Parijs. Op de dag van de ploegentijdrit had hij al een voorsprong van 52 seconden op Froome. Die was tijdens de openingsetappe gevallen.

Hij citeert zichzelf na de mededeling. ‘Fucking hell guys, kunnen jullie echt niet op mij wachten?’ In The Guardian verklaart hij dat het een ‘klotesituatie’ was. ‘Het is niet een beslissing die ze zomaar namen. Dus dan moet je dat accepteren. Ja, het haalde me wat naar beneden, maar je laat het achter je.’

Het bleef er niet bij. Na de negende etappe, van Arras naar Roubaix, vernam de ploeg dat in het hotel de stroom zou uitvallen als alle acht renners ’s nachts airco-apparaten op de kamer zouden aanzetten. Er werd één uitzondering gemaakt: alleen Froome mocht in de koelte slapen. Thomas had lak aan het dictaat en sleepte een mobiel apparaat terug naar binnen. De stoppen hielden het.

Geen schurende verhoudingen

Pas toen het peloton de bergen in trok en Thomas in de Alpen twee etappes won, kwam het besef dat Sky beter de kaarten op beiden kon zetten. De latere winnaar begreep wel dat de ploeg zijn teamgenoot met diens status niet op het tweede plan kon plaatsen. Dat Froome hem later enkele keren op de hoogte stelde van een geplande aanval, beschouwde hij als het bewijs dat ze niet tegen elkaar gingen rijden. In de rit naar de Col du Portet liet Froome weten dat hij zich niet goed voelde; de hiërarchie was vanaf dat moment duidelijk. Tot schurende verhoudingen leidden de verwikkelingen niet. Er was volgens Thomas sprake van wederzijds respect. Volgens de winnaar voelden de felicitaties in Parijs oprecht.

In The Guardian blikt Thomas vooruit op de komende Tour, waar hetzelfde dilemma zich weer zal aandienen. ‘Het team weet nu dat ik het kan. Ik heb er vertrouwen in dat, zolang we open en eerlijk zijn, we er allebei voor kunnen gaan. Natuurlijk, in een ideale wereld rijdt Froomey gewoon voor mij. Maar ik weet dat het niet mogelijk is.’

Hij legt uit waarom hij na zijn Tourwinst toch zijn contract bij Sky verlengde, terwijl hij in een ander team het kopmanschap had kunnen opeisen. Met nog zo’n drie jaar te gaan, kiest de 32-jarige Welshman voor zekerheid. ‘Ik ben gebleven omdat ik het gevoel heb dat ik hier op mijn best kan zijn.’