Skilegende Lindsey Vonn lacht internettrollen uit: 'Ja, ze haten me en hopen dat ik van een rots ski en dood val'

Die skiede vooral het middenstuk van de afdaling heel sterk, zoals de winnaar bij de mannen, Aksel Svindal, het ook gedaan had. Vonn kon het tijdschema van Goggia volgen, maar verloor in de middelste sector. Het verschil aan de finish was 0,47 seconden (13,08 meter). 'Ik was te precies in het skiën van mijn lijnen', was haar technische verklaring. Er had wat meer geweld aan te pas mogen komen.



Vonn en Goggia wonnen dit seizoen om en om afdalingen uit de strijd om de wereldbeker. Iedereen wist dat deze twee het zouden uitmaken. Er was in Korea evenwel een Noorse in vorm, Ragnhild Mowinckel, die zich er tussen wrong.



Voor Vonn zit haar carrière er nagenoeg op. Het lichaam staat veel langer skiën niet toe. Nog eens vier jaar doorgaan is een reis met onbekende bestemming. Ze heeft alles wel zo ongeveer kapot en gebroken gehad, maar tussen de operaties en revalidaties door won ze 81 wereldbekerwedstrijden. Het doel is de 85 van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark te overtreffen. Het kan, is zij nog steeds overtuigd. Daarom heeft ze in het Grieks het woord 'geloof' op een vinger laten tatoeëren.



Goggia ging uit geloof achter het scorebord op de knieën en bad. Ze heeft zelfs een bijbeltje van haar grootouders mee. 'Allemaal bijgeloof', volgens volgers die ook hebben geschreven dat zij voor elke discipline een ander soort gelukondergoed aantrekt. De vraag welke dat woensdag was, werd niet gesteld. De Italiaanse pers dompelde zich onder in de gloedvolle vreugde van de 25-jarige vrouw die zomaar de volgende skilegende zal kunnen worden. Ze heeft de zegen van Lindsey Vonn.