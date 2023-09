Skiffkampioen Lennart van Lierop: ‘Ik heb een klein beetje arrogantie meegenomen naar de dubbelvier’

De mannen dubbelvier met van links naar rechts Abe Wiersma, Tone Wieten, Lennart van Lierop en Finn Florijn tijdens een open training van de de nationale ploeg op de Amsterdamse Bosbaan. Beeld ANP

Roeien is een wonderlijke sport. Lennart van Lierop is Europees kampioen in de skiff, maar bij de WK komt hij in de eenmansboot niet in actie. Bondscoach Eelco Meenhorst heeft hem in de dubbelvier gezet. Dat is geen probleem. Sterker, Van Lierop ziet het als een beloning.

Voor een buitenstaander lijkt het vreemd. De kans voor Van Lierop op individueel WK-succes is hem ontnomen. Maar dat is de verkeerde manier van denken, zegt hij. In de dubbelvier is goud gemakkelijker te grijpen.

De skiff is een individueel nummer, maar alle overige disciplines zijn meerpersoonsboten en de bondscoach ziet het geheel van al die boten inclusief de bemanning als één nationaal team. Van Lierop: ‘Ik snap wel dat het verwarrend kan zijn en voor de buitenwereld lastig te begrijpen. Maar roeien is eerder een beetje als een voetbalploeg.’

Bondscoach Meenhorst heeft een heel contingent roeiers tot zijn beschikking die hij over elf boottypen verdeelt, als stukken over een schaakbord. Van de olympische nummers ontbreekt Nederland bij de WK alleen in de vrouwenacht. Dat is een rationele keuze. Meenhorst kan wel een acht bij de vrouwen samenstellen, maar alleen door roeisters uit andere boten weg te halen. Dat ondergraaft zijn doel om zo veel mogelijk gouden medailles te veroveren.

Laatbloeier

Dat is ook de achterliggende gedachte bij de wissel van Van Lierop. ‘De bondscoach maakt de afweging waar de grootste kans op goud ligt. En hij denkt dat dat met mij in de dubbelvier is’, zegt de roeier. Om in voetbaltermen te blijven: om zijn scorend vermogen is hij van het middenveld naar de aanval verschoven.

De overwinning van Van Lierop tijdens het EK op het schilderachtige bergmeer van Bled kwam als een complete verrassing, ook voor hemzelf. ‘Het was in zekere zin de voorlopige kroon op mijn carrière. Iedereen was euforisch.’

De 29-jarige Van Lierop is een laatbloeier en had zich tot anderhalf jaar geleden überhaupt zo’n snelle opmars in de rangen van het internationale roeien maar moeilijk kunnen voorstellen. Tot 2021 roeide hij bij zijn club, vorig jaar haalde hij met de acht zilver op de EK en de WK. ‘Ik was nooit een groot talent, maar ik deed er wel elk jaar een stapje bij.’

Na zijn verrassende zege in Bled, waar hij de regerend olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en de huidige wereldkampioen Oliver Zeidler versloeg, is zijn status veranderd. ‘Nu kijken ze naar me en denken: hij is geen kleine jongen.’

Realistisch blijven

Van Lierop stond met Karolien Florijn garant voor de enige gouden medailles op de EK. En waar Florijn als onverslaanbaar geldt in de skiff en op de WK haar titel zal proberen te verdedigen, had Meenhorst na de EK met hem andere plannen. Logisch, vindt Van Lierop. ‘Mijn prestatie was fantastisch, maar ik verwacht niet op elke andere wedstrijd de beste skiffeur te zijn.’

De omstandigheden op het winderige Sloveens meer waren in zijn voordeel. Hij kan goed omgaan met de golven, met de vlagen die over het water trokken. Maar de verwachting is dat hij aan dat talent weinig zal hebben in Belgrado. In de Servische hoofdstad ligt de roeibaan in een afgedamd stuk van de rivier de Sava. Van Lierop kent het van de wereldbeker van vorig jaar. ‘Dat is rechttoe, rechtaan.’

Hij is maar wat tevreden dat hij in de dubbelvier mag varen. Dat was de boot waar hij zijn zinnen op had gezet dit jaar. Als hij niet ziek was geweest bij de testwedstrijden eind maart in Italië, was hij misschien helemaal niet in de skiff beland. Maar omdat de bondscoach in het vroege voorjaar zijn vorm niet goed kon inschatten werd hij als reserve voor de vierpersoonsboot in de skiff gezet.

Allround

Tot een paar jaar geleden waren de Nederlandse roeiers in groepen verdeeld. Mannen en vrouwen apart. Ook de ‘boordroeiers’, die één riem in handen hebben zoals in de acht, en de ‘scullers’, die aan twee riemen trekken, waren gescheiden. Onder Meenhorst, die na Tokio als hoofdcoach werd aangesteld, is dat niet meer zo.

De basis voor alle roeiers ligt in de skiff. Dat betekent dat iedereen met twee riemen in de handen uit de voeten moet kunnen. Van Lierop: ‘Omdat we dat doen kan iedereen op alle nummers uitkomen.’

’s Winters zit iedereen in zijn eentje in de kleine eenpersoonsbootjes. De bondscoach kan zo zien wat iedereen individueel in huis heeft en of iemand het meer van zijn explosiviteit of duurvermogen moet hebben. Een roeibaan mag voor alle boten 2.000 meter lang zijn, een eenzame roeier doet er een dikke minuut langer over dan de acht om die afstand af te leggen. Een skiffeur moet dus iets meer conditie hebben, een roeier in de acht moet meer van het sprinterstype zijn.

Puzzelen met roeiers

Als legoblokjes klikt Meenhorst vervolgens roeiers aan elkaar: eerst duo’s, daarna kwartetten en steeds kijkt hij wat het beste past. Het gaat dan niet alleen om kracht en snelheid, maar ook om de roeistijl: sommige roeiers beginnen snel aan hun haal door het krachtig uitstrekken van de benen, anderen versnellen juist als ze aan het eind van die uittrap de riem met de armen naar zich toe halen. Idealiter heeft de bemanning van een boot een beetje hetzelfde ritme.

Zo puzzelend kwam Meenhorst tot zijn samenstelling voor de boten voor de EK. Bij nagenoeg alle boten veranderde nadien wel iets, met uitzondering van de vrouwen vierzonder (Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermine Drenth en Tinka Offereins), vrouwen tweezonder (Veronique Meester en Ymkje Clevering) en de mannen dubbeltwee, met Melvin Twellaar en Stef Broenink, die in Tokio olympisch zilver veroverden.

En natuurlijk mocht Florijn in haar skiff blijven. Zij heeft sowieso een bijzondere positie in de Nederlandse selectie als meervoudig winnares. Als enige heeft ze haar boot mogen kiezen. Terwijl de nationale ploeg in witte boten van het merk Filippi roeitt, zit zij in een gele Empacher.

Van Lierop werd niet betrokken bij zijn overstap naar de dubbelvier. Dat hoefde hij ook helemaal niet. ‘Ik heb ook duidelijk gezegd dat ik het fijn vind dat de coach dat besluit’, zegt hij.

Hoge verachtingen

In de week na de EK viel de beslissing en Van Lierop nam het op als een compliment. Van de dubbelvier wordt meer verwacht dan van de skiff. Net als Twellaar en Broenink in de dubbeltwee en Florijn in haar skiff zal Van Lierop in de dubbelvier tot de voorhoede van de roeiploeg zijn en moeten scoren. Niet alleen komende week op de WK, maar liefst ook volgend jaar op de Olympische Zomerspelen in Parijs.

Maandagmiddag schuift Van Lierop in de boot met Finn Florijn, broer van, en olympisch dubbelvierkampioen Tone Wieten en Koen Metsemakers. Dat dit kwartet de te kloppen boot is, bewezen ze begin juli bij de wereldbekerwedstrijden in Luzern. Met ruim 2 seconden voorsprong werden roeigrootmachten Groot-Brittannië en Roemenië verslagen.

Als roeiers onderweg zijn kunnen ze niet voelen wie er een goede dag heeft of wie er minder kracht levert dan normaal. In de dubbelvier vergroeien de mannen tot één motor, maar zijn ploeggenoten weten dat Van Lierop dankzij zijn Europese titel wat meer inbrengt dan vroeger. Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen.

‘Ik heb een klein beetje arrogantie meegenomen naar de dubbelvier’, zegt hij. ‘Ik weet dat ik goed genoeg ben om op het allerhoogste niveau te presteren.’