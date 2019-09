Skifenomeen Hirscher is niet meer bereid de prijs te betalen en stopt

Marcel Hirscher in actie tijdens de Audi FIS Alpine Ski wereldbeker voor mannen in december 2018. Beeld Getty Images

Omdat er meer bestaat dan die blinkende medaille, omdat het leven meer inhoudt dan rode en blauwe kiepstangen op een skihelling. Zo relativeerde de beste skiër aller tijden, de Oostenrijker Marcel Hirscher, al enkele jaren het belang van het sportleven.

De halve Nederlander – zijn moeder Sylvia de Vlieg komt uit Den Haag – werd in Oostenrijk geleefd. Iedereen wilde wat van het skifenomeen, iedereen vond wat van de slalomspecialist die liefst acht jaar op rij, met het veroveren van de algemene wereldbeker, het skiseizoen naar zijn hand zette. Beroemd was niet eens het goede woord voor Hirscher.

In het lieflijke Annaberg, ergens in de Dachstein, kon hij zich terugtrekken. In de bergen die hij ‘mijn eigen bergen’ noemde, zonder dat hij de eigendomspapieren in de zak had. Niemand in het skidorp verried de woonplaats van het gezinnetje van Marcel Hirscher, Laura Moisl en hun vorig jaar oktober geboren zoontje.

Hirscher kreeg woensdag in een directe uitzending van de Oostenrijkse nationale tv-zender ÖRF de gelegenheid te zeggen dat hij zijn skiloopbaan beëindigde. Per direct. De beslissing was twee weken eerder al genomen. Een uitgestelde zomerafspraak met de media, door zijn manager Illek, voedde de geruchten.

Iedereen wist wel wat er komen ging. Zelfs al voor de met tweemaal goud bekroonde Olympische Winterspelen van Pyeongchang (2018) sprak hij zijn twijfels uit over het vervolg van zijn carrière. Hij wilde nog een zevende wereldbeker allround, een kristallen bol die in de plaatselijke Raiffeisenbank werd tentoongesteld. Het werd zelfs nog een achtste, vijf meer dan Marc Girardelli in de jaren negentig. Er kwam ook nog een zevende wereldtitel bij, in februari in het Zweedse Are.

Die laatste titel moest hij uit het diepst van zijn kunnen halen. Hirscher, toen nog 29, was ziek, zegde af voor de reuzenslalom, maar negeerde zijn koortsigheid en greep het WK-goud. Het was zijn laatste, maar niet zijn mooiste succes, zo verduidelijkte hij.

Het mooist was zijn wereldtitel voor 50 duizend fans, in 2013 in Schladming. Oostenrijk, waar skiën een religie is die stukken verder gaat dan schaatsen in Nederland, had in het veertiendaagse toernooi nog geen goud veroverd. Hirscher verstopte zich in de bergen en kwam er uit om op de Planai op de slotdag de concurrentie af te troeven. ‘Ik ben zelden zo zenuwachtig geweest als toen’, liet hij weten.

De kleine Marcel werd op zijn derde door vader Ferdinand, een skileraar, op de latten gezet. Hij bleek een ongeëvenaard evenwichtsgevoel te hebben, ontwikkeld met een jeugdig leven op de rotsen rond de berghut van pa en ma. Hirscher junior moest ’s winters techniek oefenen achter zijn vader aan en werd uitgelachen door zijn leeftijdsgenoten die minder serieus van de berg zoefden. Het technische fundament bleek later ongeëvenaard.

Toen hij tot de wereldtop doordrong, was talent niet meer genoeg. Hirscher, die de risicovolle afdaling altijd meed, werd uitzonderlijk goed op slalom en reuzenslalom door het meest professionele begeleidingsteam samen te stellen. Tien mensen volgden hem in de winter. Hij had een technicus voor de slalomski en een voor zijn materiaal in de reuzenslalom. ‘Ik was zo goed als mijn team was’, erkende hij.

Hirscher werd lang geplaagd met het ontbreken van olympisch goud in zijn loopbaan. In Zuid-Korea werd hij in 2018 tweemaal olympisch kampioen, op de combinatie en de reuzenslalom, en zei hij blij te zijn eindelijk van die eeuwige vraagstelling verlost te zijn. Eigenlijk was daarmee zijn loopbaan klaar. Hij maakte nog een keer een zware trainingszomer door, maar die inspanning voor de winter van 2020 kon hij niet meer opbrengen.

‘Ik ben niet meer bereid die prijs te betalen’, waren enkele van zijn slotwoorden. Hirscher wil voetballen met zijn zoontje, bergen beklimmen en motocrossen, zonder aan lijf en ledematen te denken. Die zijn ongeschonden uit de strijd gekomen. Dat was, zo meende de skiër, nog de hoofdprijs van al die jaren: dat hij gezond was gebleven.