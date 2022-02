Skiester Jelinkova verlaat Spelen na stress over eerdere positieve coronatest

Adriana Jelinkova bij vertrek naar Peking op Schiphol. Beeld ANP

Jelinkova kreeg maandag vanwege de kritische ct-waarde – de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus – pas op een laat moment te horen dat ze mocht starten. Die situatie zorgde voor veel stress bij de skiester. Dat wil ze nu niet nog eens, zegt ze.

‘Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen’, aldus Jelinkova, die werd geboren in Tsjechië. ‘In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid, is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen.’

Lees verder onder de foto

Adriana Jelinkova in actie op de reuzenslalom. Beeld AFP

Reactie NOCNSF

Jelinkova, die in januari vorig jaar haar voorste kruisband scheurde bij een wereldbekerwedstrijd in Slovenië, liep het coronavirus begin januari op. De positieve test in Beijing is volgens NOCNSF vermoedelijk daar nog het gevolg van, net als de hoge ct-waarde.

‘Allereerst een enorme domper dat dit Adriana moet overkomen. Ze heeft na haar zware knieblessure vorig jaar zo hard geknokt om de Spelen te kunnen halen’, zei chef de mission Carl Verheijen. ‘Dat deze omstandigheden zo’n wissel op haar trekken en daardoor haar prestatie in de weg staan, is voor haar ontzettend frustrerend en verdrietig. Haar besluit om niet meer in actie te komen is begrijpelijk en dat respecteren we uiteraard. We doen er alles aan om Adriana ook nu de juiste steun te bieden.’

Debuut

Jelinkova had vanwege haar positieve test de voorbije week geen contact met de andere leden van TeamNL. Ze miste maandag op de reuzenslalom een poortje, waardoor haar olympische debuut snel klaar was. ‘Het was een droom die uitkwam toen ik me vorig jaar kwalificeerde. Omdat ik zo hard heb geknokt om hier te staan, is het extra pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren een grote impact heeft gehad op mijn mentale- en fysieke welzijn’, aldus Jelinkova.

Een vervolg komt er nu dus op z’n vroegst over vier jaar. ‘In overleg met mijn coach en ter bescherming van mijn eigen gezondheid hebben wij besloten dat dit olympische avontuur voor mij hier helaas eindigt. Ik vlieg vandaag nog naar huis om dit in mijn eigen vertrouwde omgeving een plekje te geven’, aldus Jelinkova, die de eerste Nederlandse skiester op de Olympische Spelen was sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo.