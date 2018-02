Skiër Marcel Hirscher heeft gouden medaille eindelijk binnen, op zijn eerste dag van de Winterspelen

Dinsdag was het zo ver. Eindelijk. Het was de eerste dag dat een wedstrijd geskied kon worden in de bergen rond Pyeongchang. De wind, daags tevoren nog tegen de 100 kilometer per uur op de top, was wat gaan liggen. Het weer zag er glorieus uit: zon. Sneeuw viel er niet tot nauwelijks te bekennen op de bergen. Alleen op de piste was het keurig geplamuurd wit: kunstsneeuw. Opgespoten, dan wel uit grote voorraadschuren gehaald.



Hirscher had het fortuinlijke startnummer 2 voor de afdaling die gewonnen werd door de eerst startende, de Hahnenkammwinnaar Thomas Dressen. De slanke Oostenrijker, die een jaar lang niet op de snelle afdaalski's had gestaan, gaf in een proeve van bekwaamheid slechts 1,32 seconden op deze 25 kilo zwaardere Duitser toe. Even na enen stond hij twaalfde in het tussenklassement. Eitje, spraken de skijournalisten tegen elkaar. Hirscher ging drie seconden pakken op de slalom.



Het vervolg was zeker geen licht klusje voor Hirscher. Bij min elf eiste de ijzige piste het ene na het andere slachtoffer. De grote, zware kerels van de afdaling vlogen links en rechts van de zwabberende route af. Matthias Mayer nam aan de zijkant van de piste een stootkussen voor een tv-camera plus een coach mee.