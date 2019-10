Sjoevalova (18) tovert sublieme combinatie op bord

Beeld ANP

Tijdens het WK voor junioren in India lukte het Polina Sjoevalova een ­koningsaanval te bekronen met een magneetcombinatie van de buitencategorie. Het kunststuk zal in toekomstige boeken over tactiek een ereplaats krijgen.

Zo stond het in Sjoevalova – Afonasijeva na de 30ste zet van zwart. Wit heeft al een stuk geofferd, maar om de zwarte koning uit zijn verdedigde schuilplaats te verdrijven moet meer materiaal worden geïnvesteerd. De eerste stap is een torenoffer:

31. Txg7! Lxg7 32. Dxh7+!

Gevolgd door een dameoffer.

32 ... Kxh7 33. f6+

Zwarts koning wordt als door een magneet naar voren getrokken (33 ... Kh8 34. fxg7 mat).

33 ... Kh6 34. Le3+ Kh5 35. Lf3+ Kh4 36. Lf2+

Zwart gaf op. Ze had wit het mat na 36 ... Kh3 37. Lg4 moeten gunnen.

Sjoevalova voert de ranglijst aan in het toernooi voor meisjes tot 18 jaar. Na haar sublieme combinatie hoop ik dat ze kampioen wordt.

Bij de meisjes tot 14 jaar lonkt Nederlands succes. Eline Roebers (13) weert zich formidabel tegen de zware concurrentie uit Rusland en India en staat met een score van 7,5 uit 9 alleen aan kop. Er volgen nog twee ronden, waarin ze de sterkst mogelijke oppositie zal treffen. Het toernooi ­eindigt zaterdag.

In haar profiel op de site sport.talentboek schrijft Roebers dat ze niets liever doet dan schaken. Elk weekend speelt ze een toernooi of competitiewedstrijd. Haar droom om in de nabije toekomst een EK- of WK-toernooi in haar leeftijdscategorie te winnen zou kunnen uitkomen.

Roebers – Nasirova

Mumbai 2019

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Lb4+ 5. c3 Lc5 6. Le3 Lb6 7. Pf5 g6 8. Lxb6 axb6 9. Pe3 Pf6 10. f3 d6 11. c4 Ph5 12. g3 f5 13. exf5 De7 14. Kf2 0-0

Wits licht verzwakkende 12de zet verleidt zwart tot een pionoffer. Na 14 ... Lxf5 15. Pc3 0-0 staat het ongeveer gelijk.

15. fxg6 hxg6 16. Lg2 Pe5 17. Te1 Df7

Sterker is 17 ... Lh3! 18. Pd5 Dg5 met voldoende tegenspel voor de pion.

18. Pc3 Le6 19. b3 g5 20. Pe4 Dg6 21. Kg1 Tf7 22. Pd5

Met gezonde, logische zetten heeft wit de stelling geconsolideerd. Na zwarts volgende zet heeft ze beslissend voordeel.

22 ... g4? 23. f4 Pf3+ 24. Lxf3 gxf3

Diagram rechts

25. Pg5! f2+ 26. Kxf2 Dxg5 27. Txe6 Taf8

Of 27 ... c6 28. Pe7+ Kh7 29. Dd3+ Kh8 30. Dxd6 en wit wint.

28. Df3 c6 29. h4 Df5 30. Pe7+ Txe7 31. Txe7 Pf6 32. Tae1 b5 33. Txb7 bxc4 34. bxc4 Dc5+ 35. Kg2 Dxc4 36. Db3 Dxb3 37. axb3

En zwart staakte de hopeloze strijd bij de 49ste zet.