Sjoerd Marijne, de hockeykoning van India, krijgt Tilburg nog niet aan de praat

Sjoerd Marijne instrueert nog in de functie van bondscoach de hockeysters van India. Beeld Getty Images

Theatraal bonkt Sjoerd Marijne met zijn hoofd een paar keer op een reclamebord naast de dug-out. De frustratie druipt er vanaf bij de hockeycoach van de mannen van Tilburg na een discutabele beslissing van de scheidsrechter in het duel met Klein Zwitserland. Zonder publiek – maar met tientallen hockeyers van lagere teams op het terras – knokt de ploeg van Marijne zich naar een gelijkspel (2-2). Met slechts zeven punten na twaalf wedstrijden gaat het ambitieuze Tilburg op de teleurstellende tiende plaats (van de twaalf clubs in de hoofdklasse) de winterstop in.

In drie maanden tijd is Sjoerd Marijne (47) van het ene uiterste in het andere gekatapulteerd. Als bondscoach van de Indiase hockeyvrouwen lag de wereld afgelopen zomer aan zijn voeten na de heroïsche vierde plek op de Olympische Spelen in Tokio. Nu worstelt Marijne als hoofdcoach van de mannen van Tilburg. ‘Ik ben blij dat we vandaag onze beste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld’, zegt Marijne zondag, nadat zijn ploeg tegen KZ van een 0-2 achterstand knap is teruggekomen tot 2-2. ‘Maar overall is de eerste seizoenshelft teleurstellend verlopen. In de winterstop gaan we goed analyseren waarom het niet loopt.’

Sensatie

In de bijna vier maanden lange winterslaap neemt Marijne ook de tijd om even na te genieten van zijn zinderende zomer op de Olympische Spelen. Terug naar begin augustus. Na drie verloren groepsduels zorgen de hockeysters van India voor een sensatie door in de kwartfinales Australië uit te schakelen. Tweehonderd miljoen Indiërs zijn er getuige van, velen kunnen hun tranen niet bedwingen voor de tv. Marijne krijgt een telefoontje van premier Modi die zijn dankbaarheid toont en in de Indiase media wordt de bondscoach betiteld als ‘de koning van India’ en als de man die de hockeysport heeft teruggegeven aan de inwoners van het land.

Na alle loftuitingen verliest India in de halve finale van Argentinië en ook de strijd om brons gaat verloren van Groot-Brittannië, maar dat kan de euforie in het hockeygekke India niet temperen. ‘Wat de speelsters in Tokio hebben gepresteerd is meer waard van een medaille’, blikt Marijne terug op die gedenkwaardige olympische opmars. ‘Ze hebben laten zien dat je in India, ook als vrouw, een olympische droom kunt hebben. Jonge meiden zijn geïnspireerd geraakt en dat komt de positie van vrouwen in India alleen maar ten goede. We hebben met z’n allen historie geschreven.’

Onthaald

Na de vierde plek van de Indiase vrouwen én het verrassende brons van de mannenploeg worden beide hockeyteams door duizenden enthousiaste Indiërs onthaald op het vliegveld van Delhi. In een chique hotel vindt een huldiging plaats door de minister van Sport, ten overstaan van 65 televisiecamera’s. Marijne, die 4,5 jaar in India werkte, vliegt een dag later naar huis. Na vier maanden kan hij eindelijk weer zijn vrouw en vier kinderen in de armen sluiten.

Nog dezelfde week staat de Brabander aan het roer bij zijn nieuwe club Tilburg, als opvolger van Jeroen Delmee, de huidige bondscoach. Het is een gigantische overgang: van de hectiek in India naar de rust van de idyllisch gelegen hockeyvereniging in het Tilburgse bosgebied De Oude Warande.

De tegenvallende prestaties kosten de coach, die tevens technisch directeur is, veel energie. Marijne: ‘Als de resultaten minder zijn, moet je er twee keer zo hard aan trekken. Ik ben er 24/7 mee bezig; hoe krijg ik de ploeg aan de gang? Tot de 23-meterlijn spelen we aardig hockey, maar daarna creëren we te weinig. We halen ook veel te weinig strafcorners en dat is doodzonde.’

Beste coach

Tussen de vele nederlagen door – negen in de competitie – wordt Marijne dit najaar door de internationale hockeybond FIH verkozen tot ‘beste coach ter wereld van een vrouwenteam’. Aangezien alle acht FIH-awards naar spelers en coaches van India gaan, komt er een storm van kritiek los. Het systeem van de FIH is gebaseerd op stemmen van aanvoerders en coaches (50 procent), de media (25 procent) en fans en spelers (25 procent). Marijne: ‘Het stemproces is helder. Maar als ik hoor dat veel Europese bonden niet de moeite nemen om te stemmen, dan kan ik daar niet zoveel mee. Ik was al enorm vereerd met mijn nominatie. Dat ik ook nog win, vind ik vooral mooi voor de Indiase hockeysters die weer in de publiciteit komen.’

Op deze zonnige zondagmiddag in de bossen van Tilburg lijkt de Indiase euforie al iets uit lang vervlogen tijden. Na jaren van degradatiehockey dachten de Tilburgse hockeyers dit seizoen eindelijk de gevestigde orde te kunnen aanvallen. De club trok maar liefst acht nieuwe spelers aan onder wie drie Argentijnse internationals en een Spanjaard. De stand op de ranglijst spreekt voor zich. Voorlopig is handhaving het voornaamste doel van Marijne.