Sjinkie Knegt wint zilver op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack

Zo gaat het vaak, want de tactiek van de 28-jarige shorttracker is bijna niet te pareren. 'Dat is moeilijk, ja. Als ze de bocht niet dichthouden, maar hoog aansnijden, dan heb ik altijd nog de kans om naar binnen te stappen. Ik heb dan ook meer snelheid en kan dan op die manier een passage doen.'



Het is aardig dat het Knegt voor het Nederlandse publiek een tweede plek oplevert, maar het moet dit olympisch seizoen natuurlijk beter dan dat. Volgens hem is er nog veel ruimte voor verbetering. 'Het is nog veel leren en in mijn ritme komen. Ik denk dat het nog veel beter kan en dat moet ook.'



Morgen kan hij al aan de bak om zichzelf weer te verbeteren. Vorig weekend bij de eerste wereldbekerwedstrijd van deze shorttrackwinter kreeg hij een straf in de finale van de 1.000 meter. Hij heeft zondag de kans om dit recht te zetten.